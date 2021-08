Cracovia - Śląsk 1:2. Śląsk czerwony, ale skuteczny (WYNIK, 1.08.2021, relacja)

Cracovia - Śląsk Wrocław 1:2 (WYNIK 1.08.2021)

Cracovia - Śląsk. Aż siedem zmian w pierwszej jedenastce w porównaniu do pucharowego meczu z Araratem Erywań (3:3) dokonał Jacek Magiera w spotkaniu z Cracovią. Na boisku zostali tylko: Robert Pich, Wojciech Golla, Szymon Lewkot i Mark Tamas. Rotacja nie ominęła nawet pozycji bramkarz i między słupkami od pierwszych minut oglądaliśmy Słowaka Matusa Putnockiego. Za to w Cracovii - jak zawsze Legia Cudzoziemska. Jedynym Polakiem desygnowanym do gry w pierwszym zestawieniu był młodzieżowiec Patryk Zaucha.

Wrocławianie zaczęli nieźle i po kwadransie wyszli na prowadzenie. Po zagraniu ręką w polu karnym Cornela Rapy jedenastkę pewnie wykorzystał Robert Pich. Dla Słowaka był to już piąty gol w piątym meczu w tym sezonie. Gdzie są ci, którzy jeszcze kilka tygodni temu mówili, że ten doświadczony pomocnik powinien usiąść na ławce...?