Coraz większy korek na A4. Przed bramkami stoi ponad tysiąc samochodów

Przez nieco ponad godzinę kierowcy zjeżdżający z A4 na węźle Wrocław-Wschód nie musieli płacić za przejazd, po godzinie 15 przywrócono jednak pobór opłat.

Kierowcom jadącym do Wrocławia radzimy zjechać z autostrady na jednym z wcześniejszych zjazdów - na węźle Brzezimierz (wtedy do Wrocławia dotrzemy drogą nr 94 przez Oławę) albo na węźle Wrocław - Wschód (do miasta wjedziemy od strony Jagodnay).

Podróżując w kierunku granicy, korek można ominąć zjeżdżając z autostrady na węźle Wrocław - Wschód, a stąd jadąc przez Żórawinę do drogi S8 (początek autostradowej obwodnicy Wrocławia) albo drogami 395 i 346 przez Węgry, Wierzbice, Gniechowice do wjazdu na A4 w Kątach Wrocławskich.

Z kolei kierowcy jadący w stronę Katowic, chcąc ominąć korek, powinni zjechać z autostrady na węźle Kąty Wrocławskie i dojechać do A4 drogą numer 346, a potem 395.

Aktualna sytuacja przed bramkami w Karwianach