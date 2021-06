Coraz mniej niewiadomych w kalendarzu Grand Prix. Dwie rundy we Wrocławiu potwierdzone

Na ratunek firmie BSI, będącej ostatni rok promotorem Grand Prix, przybyły więc miasta, które zgodziły się na organizację dwóch rund. Najpierw poinformowano o porozumieniu z Pragą, a w tym tygodniu do tego grona dołączył również Wrocław. Warto zaznaczyć, że podobny manewr zastosowano także w ubiegłym sezonie.

Choć w 2021 roku pandemia nie wpływa na świat sportu w tak znaczący sposób jak jeszcze kilkanaście miesięcy temu, terminarz Grand Prix na najbliższy sezon przechodził już wiele zmian. Odwołano m.in. rundy we włoskim Terenzano i niemieckim Teterowie. Podobny los spotkał zawody planowane w Cardiff i Warszawie. Podczas tych dwóch turniejów żużlowcy rywalizują na torach przygotowanych specjalnie na Indywidualne Mistrzostwa Świata. Koszt takiego przedsięwzięcia znacząco przekroczyłby zapewne wpływy z biletów – tym bardziej, że w dobie pandemii wciąż nie ma gwarancji, że kibice mogliby zapełnić trybuny do ostatniego miejsca.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym partnerom z Wrocławia za to, że ponownie zgodzili się gościć dwie rundy cyklu – mówi Paul Bellamy, dyrektor zarządzający w BSI. – Po sukcesie podwójnego turnieju w 2020 roku wiedzieliśmy, że wrocławski klub będzie idealnym partnerem, by ponownie gościć takie wydarzenie. Jednocześnie chcemy podziękować Andrzejowi Rusko i jego zespołowi za ich wsparcie i pomoc w rozszerzeniu kalendarza cyklu SGP, który wcześniej był ograniczony ze względu na pandemię koronawirusa – dodał Bellamy.

– Zeszłoroczne dwie rundy Betard Wrocław FIM Speedway Grand Prix były bardzo atrakcyjnym widowiskiem sportowym. Jesteśmy w stu procentach przygotowani do organizacji tegorocznych zawodów. Wierzę, że będziemy mogli gościć na trybunach Stadionu Olimpijskiego więcej kibiców żużla niż podczas ubiegłorocznych rund – mówi prezes WTS Sparty Wrocław, Andrzej Rusko.

Sparta Wrocław potwierdziła, że informacje dotyczące biletów wyda w osobnym komunikacie. Jego publikacji można spodziewać się w najbliższych dniach.

Kibice we Wrocławiu mogą oczekiwać, że cykl Grand Prix będzie gościł na Stadionie Olimpijskim również w kolejnych latach. Betard Sparta dysponuje nowoczesnym obiektem, a ostatnie zawody o Indywidualne Mistrzostwo Świata odbywały się przy maksymalnie dopuszczonej liczbie widzów.

Na obiekt przystający w pełni do standardów XXI wieku czekają wciąż włodarze Motoru Lublin, którzy byli nad wyraz zdeterminowani, aby dołączyć do grona gospodarzy Grand Prix. W ubiegłym tygodniu oficjalnie potwierdzono, że najlepsi żużlowcy globu powalczą na Lubelszczyźnie. Szefostwo „Koziołków” liczy, że organizacja prestiżowej imprezy okaże się dla lokalnych władz impulsem do przyspieszenia prac na budowie nowego stadionu.

W najbliższych tygodniach można spodziewać się ogłoszenia dodatkowych rund w rosyjskim Togliatti i Toruniu.