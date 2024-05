Co musi się stać, by Śląsk sięgnął po tytuł mistrza Polski, lub zagrał w europejskich pucharach? Oto najbardziej realistyczne warianty!

Śląsk Wrocław: warianty dające mistrzostwo Polski i europejskie puchary

Najważniejsze jest jednak to, że w grze o mistrzostwo Polski są już tylko Jagiellonia i Śląsk! Twarda matematyka sprawia, że żaden inny zespół nie ma już na to nawet iluzorycznych szans. Co musi się stać, by tytuł zawitał do Wrocławia? Czy tylko dwa zwycięstwa pozwolą kibicom WKS-u marzyć? Kto z kim będzie grał w ostatnich dwóch kolejkach i co musi się stać, by Śląsk nie wypadł z pierwszej trójki i co za tym idzie: zagrał w europejskich pucharach? Sprawdź, klikając przycisk lub zdjęcie poniżej!