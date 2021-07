Co można robić podczas zwolnienia lekarskiego. Inwencja pracowników jest olbrzymia, irytacja pracodawców też

Polscy urzędnicy od lat korzystają z donosów. To źródło informacji, często wskazujące kierunek kontroli na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

- To nic nowego, że ludzie informują Zakład Ubezpieczeń Społecznych o różnych aspektach życia znajomych, sąsiadów czy nawet rodziny, które związane są z opłacaniem składek bądź pobieraniem różnych świadczeń - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Wpływające do nas donosy wprawdzie czytamy, ale sprawdzamy tylko wtedy, gdy jest taka możliwość i gdy zawiadomienie wydaje się być rzeczywiście wiarygodne.

Te pisma, które nie dotyczą działalności ZUS, jeśli są naprawdę ważne trafiają do instytucji, w których kompetencjach jest dane zgłoszenie. Tak było na przykład z informacją o nieprzestrzeganiu wytycznych epidemiologicznych w pewnej restauracji. ZUS przekazał sprawę do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Najczęściej pisma od „życzliwych” wędrują ad acta, bo urzędnicy ZUS-u nie mają wystarczających danych do sprawdzenia zgłoszenia, a autor jest anonimowy. Takich listów jest jednak niewiele.