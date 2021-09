Co czeka wrocławskiego radnego, który znęcał się nad żoną?

Przed tygodniem Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków uznał, że radny przez lata znęcał się nad żoną. Będąc pod wpływem alkoholu bił ją uderzając pięścią, dusił, szarpał, groził nożem i stosował przemoc psychiczną. Trwało to od 2015 do 2019 roku. Sprawa trafiła na wokandę przed rokiem. Sąd warunkowo umorzył wobec Dariusza Ś. postępowanie karne na 3 lata. Radny w tym czasie będzie miał nadzór kuratora i nie może się zbliżać do byłej już żony. Ponadto został zobowiązany do zapłacenia żonie 30 tys. złotych nawiązki i musi kontynuować terapię uzależnień.

Wyrok nie oznacza, że można wygasić mandat radnego