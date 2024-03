Ciężarówki zderzyły się na drodze między Wrocławiem a Świdnicą. Trasa jest zablokowana. Trwa reanimacja jednego z kierowców

We wtorek (26 marca) około godz. 9.45 na drodze krajowej nr 35 w Siedlakowicach doszło do groźnego wypadku. Na trasie w kierunku Świdnicy zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Według wstępnych ustaleń, doszło do najechania na tył. Na miejscu znajdują się służby ratunkowe, które podjęły reanimację jednego z kierowców. Mężczyzna jest nieprzytomny.

Droga krajowa numer 35 między Wrocławiem a Świdnicą jest zablokowana. Na jezdnię rozlały się płyny eksploatacyjne, które będą musiały zostać usunięte przez służby drogowe. Korek w kierunku Świdnicy ma już kilka kilometrów. Podobne utrudnienia są na trasie w kierunku stolicy Dolnego Śląska.