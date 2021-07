Ciężarówka zerwała trakcję pod wiaduktem na ul. Reymonta we Wrocławiu. Tramwaje i autobusy jadą inną trasą

NOWE Ruszył program darmowych badań dla osób w wieku 40+. Gdzie się zbadać we Wrocławiu?

1 lipca ruszył program darmowych badań profilaktycznych "Profilaktyka 40 Plus". Według zapowiedzi, ma działać do końca roku. Jakie badania i gdzie we Wrocławiu można je wykonać? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.