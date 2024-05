Ciekawe trasy do spacerowania w woj. dolnośląskim. Gdzie wybrać się w weekend 18 - 19 maja? Lista 10 tras

W woj. dolnośląskim jest sporo ciekawych tras do spacerowania. Zebraliśmy dla Was 10 podpowiedzi. Możecie namówić rodzinę lub znajomych i razem odkrywać uroki naszego regionu. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. dolnośląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Na spacer w woj. dolnośląskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. dolnośląskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. dolnośląskim ma być od 15°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 33%. W niedzielę 19 maja w woj. dolnośląskim ma być od 14°C do 23°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Po Wieruszowskich Cmentarzach Wyznaniowych, szlak czarny Początek trasy: Międzybórz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,21 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 11 m

Suma podejść: 30 m

Suma zejść: 31 m Trasę dla spacerowiczów poleca Promocja_wieruszow

Atrakcje na szlaku: Kuźnica Skakawska ul. Kępińska - cmentarz ewangelicki z końca XIX w, Wieruszów/Podzamcze/ -pomnik Powstańców Wielkopolskich, neogotycki kościół ewangelicki z 1888 r, kościół pw. Nawiedzenia NMP z l 1934-1936, Kuźnica Skakawska/św. Roch/- kościół drewniany pw. Św. Rocha z 1744 r, 2 dęby szypułkowe pomniki przyrody, grodzisko pierścionowate typu cyklowego z 700-400 lat p. n. e, Wieruszów-wzgórze zamkowe i fosa po wieruszowskim zamku, dawna Mykwa (rytualna łaźnia żydowska) 3 ćw XIX w, Zespół Klasztoru Ojców Paulinów z 1676 r, pomnik ku czci poległych w roku 1863 i w l 1939-45, cmentarz parafialny(grób powstańca styczniowego Wojciecha Hoffmana 1847-1924 r, płyta nagrobna żołnierza Wojsk Polskich Mateusza Zielonko 1811-1857, dwie kaplice cmentarne: katolicka i ewangelicka z koń XIX w), cmentarz żydowski- kirkut (zbiorowa mogiła zamordowanych w 1942 r, resztki płyt nagrobnych-macew XVIII-XX w).

🌳 Trasa spacerowa: Twierdza Kłodzko Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,95 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 1 539 m

Suma zejść: 1 555 m Pana79 poleca tę trasę na spacer Zwiedzanie Twierdzy Kłodzko wspólnie z małżonką.Najcenniejsze dzieło nowożytnej architektury obronnej w Polsce, zachęca do odwiedzenia swoją tajemniczością i ogromem. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty oraz wraz z przewodnikiem przejść podziemnym chodnikiem minerskim. Z tarasu widokowego rozciąga się wspaniały widok na Kłodzko i całą Kotlinę.

Kłodzkie fortyfikacje są jednym z najlepiej zachowanych XVII-XVIII wiecznych systemów obronnych. Budowle obronne zajmują obszar o powierzchni ponad 30h., na który składają się Twierdza Główna oraz fort posiłkowy Owcza Góra po drugiej stronie rzeki. Spoglądając na twierdzę od strony Rynku widzimy tylko jej niewielką część. Dopiero przekraczając fosę i wchodząc do warownej budowli porażeni jesteśmy jej ogromem. POLECAM !!!!

🌳 Trasa spacerowa: Piętnastka chorzemińska Początek trasy: Góra

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,93 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podejść: 647 m

Suma zejść: 655 m Spacerowiczom trasę poleca Chalupczok Trasa dookoła Jeziora Wolsztyńskiego, przez wieś Chorzemin i tamtejsze lasy, niedaleko wieży obserwacyjnej, Nowy Młyn i położony przy nim staw Morskie Oko, Dojcę i bagienny teren Karpicka.

🌳 Trasa spacerowa: Świniary - Rędzin Początek trasy: Wrocław

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,21 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 420 m

Suma zejść: 454 m Darzbor poleca tę trasę Trasa ze Świniar przez pola irygacyjne do Rędzina

🌳 Trasa spacerowa: Świniary - Rędzin Początek trasy: Wrocław

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 6,79 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podejść: 314 m

Suma zejść: 315 m Spacerowiczom trasę poleca Darzbor Trasa ze Świniar wałem przeciwpowodziowym do Rędzina.

🌳 Trasa spacerowa: Paprsek na piechotkę Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,45 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 305 m

Suma podejść: 337 m

Suma zejść: 343 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Najkrótsza piesza trasa z Bielic do górskiej chaty Paprsek. Cel wędrówki wielu Polaków, szczególnie w weekendy. Trasa z Bielic nie jest już ratrakowana, ale śniegu ciągle jeszcze sporo, szczególnie w górnych partiach. Szengeny oczywiście okupowane przez biegaczy. W chacie można się ogrzać, coś zjeść i wypić. Zrezygnowano z obsługi kelnerskiej, kilka minut w kolejce i już można się ogrzać gulaszową zupą :)

🌳 Trasa spacerowa: Forest - Ring 22 km Początek trasy: Trzebnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,38 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podejść: 135 m

Suma zejść: 135 m Trasę dla spacerowiczów poleca Remo_nt Malownicza trasa duktami leśnymi. Przewaga dróg szutrowych. Liczne podbiegi. 80% trasy las, 20% asfalt.

🌳 Trasa spacerowa: Gminny szlak pieszy nr 3 "Doliną Janówki " Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,77 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 325 m

Suma podejść: 557 m

Suma zejść: 553 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Dziś wyruszam gminnym szlakiem pieszym . Zaczyna się w Stroniu Śląskim przy dawnym kamieniołomie marmuru . Trasa ma około 10 kilometrów długości , ale oczywiście trzeba tam najpierw z domu dojść :) .

Cała trasa jest bardzo urokliwa , ze wspaniałymi widokami na okoliczne góry , ośrodek narciarski Czarna Góra . Po drodze niszczejący kościół w Janowej Górze i kościółek w Siennej . Gdyby nie pandemia to w połowie drogi , w siennej można się posilić / teraz chyba tylko na wynos / .

Spore przewyższenia , więc trasę trzeba planować " z głową "

🌳 Trasa spacerowa: Gryżyńskie uroczyska. 27/05/2017 Początek trasy: Góra

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,67 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podejść: 612 m

Suma zejść: 598 m Dominik111 poleca tę trasę na spacer Ścieżka edukacyjna "Gryżyńskie Uroczyska"

Trasa biegnie wokół jeziora Kałek i Gryżyńskich Szuwar. Początek najlepiej zaplanować w Gryżynie, gdzie na początku ścieżki jest parking. W samej Gryżynie jest mały sklep spożywczy. Podczas wycieczki miniemy Gryżyńskie Szuwary, wąwozy, jezioro Kałek, aleje dębową, ośrodek wypoczynkowy z plażą, pałac, po drodze przejdziemy przez kilka kładek. Podczas wycieczki możemy spotkać sarny, dziki i ... dużo komarów.

🌳 Trasa spacerowa: Dolnosląska Droga św. Jakuba: Głogów – Jakubów – Lubań – Zgorzelec Początek trasy: Wąsosz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 160,96 km

Czas trwania spaceru: 53 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 231 m

Suma podejść: 1 555 m

Suma zejść: 1 407 m SPDSJ poleca tę trasę na spacer

Już w czasach rzymskich powstawały szlaki handlowe łączące południe Europy z wybrzeżem Bałtyku. Nazywane są one „Bursztynowym Szlakiem”, jakkolwiek szlaków tych w rzeczywistości było kilka. Nabrały one nowego znaczenia w wieku X, kiedy to zaczęły tworzyć się zalążki dzisiejszych państw Europy Środkowej. Szczególnie ważne okazały się drogi łączące Czechy przez Śląsk i Łużyce z Wielkopolską. To właśnie tędy dotarła do Polski kultura łacińska, chrześcijaństwo, przybyła Dąbrówka, a później św. Wojciech. Można więc powiedzieć, że szlaki między Gnieznem i Poznaniem a Pragą stanowiły nasze „drzwi do Europy”. Drogami tymi wędrowali nie tylko dyplomaci, ale nade wszystko kupcy, rzemieślnicy, rycerze, pielgrzymi – ludzie, którzy przez wieki kształtowali oblicze tej ziemi. Dolnośląska Droga św. Jakuba próbuje odtworzyć szlak, który został w roku 1563 wymieniony przez Jörga Gaila z Augsburga jako jeden z trzech szlaków pątniczych łączących Polskę z resztą Europy. Wiódł on przez Poznań, Leszno, Głogów, Zgorzelec i Żytawę.

Dolnośląska Droga św. Jakuba – pierwszy odtworzony odcinek – od lipca 2005 r. łączy Głogów, Jakubów, Grodowiec, Polkowice, Chocianów, Bolesławiec, Lubań i Zgorzelec. Latem 2006 dołączyła do niej Droga Wielkopolska (Gniezno – Murowana Goślina – Poznań – Lubiń – Leszno – Wschowa – Głogów), zaś wiosną 2008 otwarta została Droga Żytawska (Zgorzelec/Görlitz-Żytawa/Zittau- Český Dub-Stara Boleslav-Praga).

Spacerowanie - korzyści

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Miejsca w woj. dolnośląskim, które musicie odwiedzić

Na Dolnym Śląsku jest tak wiele miejsc, które warto odwiedzić, że nawet najwytrwalszym piechurom nie wystarczy urlopu, by zobaczyć je wszystkie. Atrakcje regionu zapewnią wam więc wrażenia i przygody na wiele lat. Od czego zacząć zwiedzanie? Od tego, co najbardziej was interesuje, a jest z czego wybierać. Jeśli np. lubicie zwiedzać zabytki, świetnie się składa: Dolny Śląsk to kraina zamków, jak nawiedzony Zamek Czocha, wspaniale odrestaurowany i pełen atrakcji Zamek Książ, czy rozległa pruska Twierdza Srebrna Góra. A może wolicie inne przykłady dawnej architektury, tak wyjątkowe, że wpisano je na listę UNESCO? Na Dolnym Śląsku koniecznie musicie zobaczyć kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy, a także Halę Stulecia w sercu Wrocławia. Te niezwykłe konstrukcje zachwyciły międzynarodowych ekspertów.

Dolny Śląsk to także piękna przyroda. W Karkonoszach warto wspiąć się na Śnieżkę, a w Górach Stołowych zobaczyć niesamowite formacje geologiczne, tzw. Błędne Skały. Noc w schronisku PTTK na Szczelińcu to prawdziwa przygoda. Czeka też na was Kraina Wygasłych Wulkanów, które niegdyś ziały lawą, na czele z górą Ostrzycą Proboszczowicką, nazywaną „polską Fujijamą”. Na grzyby najlepiej wybrać się w Bory Dolnośląskie – to największy w kraju kompleks leśny. Z kolei wędkarze powinni zaplanować wycieczkę do pięknych Stawów Milickich, gdzie można także obserwować wiele gatunków rzadkich ptaków.