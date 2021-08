Ciekawe ruchy kadrowe w drugiej drużynie Śląska Wrocław (Śląsk II Wrocław transfery)

Śląsk II Wrocław rozpoczął swój drugi sezon w eWinner II lidze. W poprzednim drużynę prowadził duet Piotr Jawny - Marcin Dymkowski i choć dysponujący jednym z najmłodszych składów WKS był skazywany na walkę o utrzymanie, to zajął 8. miejsce, mając tyle samo punktów (52 pkt) co 6. Skra Częstochowa, która załapała się tym samym do barażów o awans do Fortuna 1 ligi!

Ten wyczyn młodej drużyny Śląska nie przeszedł bez echa. Trenerzy Jawny i Dymkowski dostali propozycję przejęcia spadającego z ekstraklasy do I ligi Podbeskidzia Bielsko-Biała, a Sebastian Bergier, który z 20 bramkami na koncie został wicekrólem strzelców (więcej zdobył tylko Kamil Wojtyra ze Skry, a tyle samo Dawid Wolny z Sokoła Ostróda) dostał szansę od trenera Jacka Magiery w pierwszej drużynie Śląska i ponownie został do niej na stałe włączony.