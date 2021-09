"Chrońcie, nie bijcie". Protest pod komendą policji we Wrocławiu po śmierci Dmytra [ZDJĘCIA]

Uczestnicy protestu zgromadzili się w niedzielę (12 września) o godz. 12 przed siedzibą policji przy Podwalu.

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadkomisarz Kamil Rynkiewicz policji stanął między protestującymi i odpowiadał na pytania.

"Najgorsze są proporcje. 7500 funkcjonariuszy i 1500 interwencji każdej doby. To jest rzeczywistość, z którą się mierzymy" - mówił Rynkiewicz.

Na pytanie dlaczego kamera nasobna nie została włączona podczas interwencji na WROPON wobec 25-letniego obywatela Ukrainy, który miał zachowywać się agresywnie, Kamil Rynkiewicz odpowiedział:

"Czasem zdarza się, że taka kamera nie zostanie włączona. Jesteśmy tylko ludźmi. Dlaczego tak stało się w tym przypadku, ustali śledztwo. My zaś zrobiliśmy to, co uznaliśmy za stosowne, czyli zwolniliśmy jednego z funkcjonariuszy, a wobec reszty toczy się postępowanie dyscyplinarne".