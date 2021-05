Chrobry Głogów zagra z GKS-em Bełchatów i Arką na bocznym boisku. Ruszają prace na stadionie

Stadion Chrobrego wreszcie zostanie przystosowany do infrastrukturalnych standardów obowiązujących na najwyższych poziomach rozgrywkowych w Polsce. Niestety oznacza to, że ostatnie dwa domowe mecze tego sezonu Pomarańczowo-Czarni rozegrają na drugiej płycie bez udziału kibiców. Klub stara się, aby pierwsze mecze nowego sezonu planowane na sierpień w Głogowie zostały przeniesione, dzięki czemu kibice będą mogli obejrzeć je z trybun głogowskiego stadionu w późniejszym czasie.

- Obowiązek licencyjny nakłada posiadanie systemu grzewczego do października tego roku, dlatego podjęliśmy się tej inwestycji. Mogliśmy ją wykonać na przełomie sezonów, co wiąże się z chwilowymi przenosinami na sąsiednią płytę. Sprawdzaliśmy różne możliwości, ale takie, jak gra na wynajętym stadionie, wiązałyby się z kosztami rzędu 30-40 tysięcy złotych za jeden mecz. Podjęliśmy więc rozmowy z PZPN-em, aby uzyskać jego zgodę na naszą drugą płytę, która jest licencjonowana i posiada dostęp do tego samego zaplecza sanitarnego, jak w przypadku gry na pierwszej. PZPN przysłał do nas swojego eksperta i na podstawie jego opinii otrzymaliśmy taką zgodę. Dwa najbliższe mecze zagramy na swoim rezerwowym obiekcie - mówi na łamach oficjalnej strony internetowej klubu dyrektor Chrobrego Zbigniew Prejs.