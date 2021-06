Chrobry Głogów się zbroi. Nowy bramkarz i holenderski napastnik

Chrobry Głogów przechodzi tego lata małą rewolucję. 11. drużyna poprzedniego sezonu Fortuna 1 ligi pożegnała już dziewięciu piłkarzy. To: Maksymilian Banaszewski, Patryk Bryła, Kamil Juraszek, Damian Kowalczyk, Adam Makuchowski, Przemysław Stolc, Kacper Bieszczad, Paweł Oleksy i Nikodem Niski.

Bieszczad, Bryła Niski wrócili do klubów, z których byli wypożyczeni, czyli odpowiednio do KGHM Zagłębia Lubin, Bruk-Bet Termalici Nieciecza i Legii Warszawa. Bramkarz "Miedziowych" rozegrał w sumie 17 spotkań, Oleksy 18 (13 w pierwszej jedenastce), ale Niski tylko pięć razy wychodził w podstawowym składzie i cztery razy był wprowadzany z ławki.

Piłkarze tacy jak Banaszewski (7 goli i 3 asysty), Bryła, Stolc czy Kowalczyk byli ważnymi postaciami pierwszej drużyny, więc ruchów do klubu także będzie co najmniej kilka. Do tej pory głogowianie zakontraktowali dwóch piłkarzy. To 24-letni napastnik Dennis van der Heijden oraz jego rówieśnik Karol Dybowski.