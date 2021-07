Chrobry Głogów pozyskał skrzydłowego Błękitnych Stargard. Mateusz Bochnak wzmacnia zespół Pomarańczowo-Czarnych

Mateusz Bochnak w ostatnim sezonie był podstawowym skrzydłowym i zarazem najlepszym strzelcem drugoligowych Błękitnych Stargard. Wystąpił w 37 meczach, w których zdobył 10 goli, w tym trzy w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski. Był to dla niego drugi rok spędzony w Błękitnych. Pierwszy zakończył na bilansie 34 występy i dwie bramki.

Zanim Bochnak przeszedł do Stargardu, reprezentował barwy Pogoni Siedlce (31/4), Pogoni Szczecin i Salosu Szczecin. W barwach Portowców nie udało mu się zadebiutować w pierwszym zespole, ale był ważnym zawodnikiem drugiego, występującego w III lidze.

To tam oswajał się z seniorską piłką, zanim przeniósł się do II ligi, gdzie łącznie występował przez trzy lata. Chrobry Głogów jest jego pierwszym klubem z zaplecza ekstraklasy. Czeka go trudne zadanie, gdyż będzie musiał zastąpić jednego z liderów zespołu w poprzednim sezonie, jakim był Maksymilian Banaszewski.