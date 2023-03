Chory na SMA noworodek, jako pierwszy na Dolnym Śląsku otrzymał lek genowy. Dawka kosztuje prawie 9 mln złotych

SMA – co to za choroba

Do niedawna terapia genowa maluchów chorych na rdzeniowy zanim mięśni (SMA) nie była refundowana przez państwo. Rodzice chorych dzieci organizowali zbiórki pieniędzy, żeby pomóc swoim pociechom. Sytuacja zmieniła się we wrześniu 2022 roku. Jednodawkowy lek Zolgensma został w Polsce refundowany ze środków Funduszu Medycznego podległego Ministerstwu Zdrowia.

Zolgensma – skuteczny i najdroższy na świecie

– W przypadku SMA mamy do czynienia z defektem genowym. Dotychczasowe terapie opierały się głównie na stymulacji innych genów, które mogły produkować białko zastępcze, do tego, żeby mięśnie dziecka jakoś pracowały. Zolgensma natomiast zmienia ten konkretny gen – tłumaczy dr n. med. Barbara Ujma-Czapska , kierująca oddziałem neurologii dziecięcej w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej.

Zolgensma jest zaklasyfikowany do leków terapii genowej, które zawierają ludzki materiał genetyczny. W Unii Europejskiej jest dostępny od maja 2020 roku. W Polsce nowy lek wprowadzony jest dla dzieci do 6. miesiąca życia . Podany szybko jest w stanie zapobiec wystąpieniu objawów choroby u większości małych pacjentów.

Pierwszy noworodek na Dolnym Śląsku dostał lek genowy na SMA

Lek noworodkowi podali specjaliści ze szpitala przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu. Dziecko dostało go we wtorek (7 marca).