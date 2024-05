Chojnowski handlarz bronią i narkotykami zatrzymany przez policję. W jego domu policjanci znaleźli prawdziwy arsenał

Mieszkaniec Chojnowa przyznał śledczym, że broń, amunicja oraz narkotyki znalezione w jego domu należą tylko i wyłącznie do niego. Został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o trzymiesięcznym areszcie zatrzymanego.

- Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. za uczestniczenie w handlu bronią i amunicją, którą ukrywał u siebie na posesji oraz za uczestnictwo w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności - przekazuje asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.