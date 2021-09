Chcesz zostać radnym osiedlowym? Można się już zgłaszać

Miejska Komisja Wyborcza we Wrocławiu przyjmuje już zgłoszenia od osób, które chcą kandydować na radnych osiedlowych w zbliżających się wyborach. Wyznaczono je na 17 października.

We Wrocławiu funkcjonuje 48 rad osiedli, w których do objęcia jest 786 mandatów (średnio rada liczy 16 członków). Rejestracja osób, które chciałyby kandydować w wyborach, potrwa do 17 września. Miesiąc przed wyborami listy zostaną zamknięte.

Warunki formalne, jakie muszą spełnić kandydaci na radnych osiedlowych, określone są w ordynacji wyborczej. To m.in. pełnoletność, obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej, prawo wybieralności. Osoby rejestrujące swoją kandydaturę muszą także stale zamieszkiwać na terenie osiedla, z którego kandydują. Fakt ten potwierdza wpis do stałego rejestru wyborców.

Do składanych wniosków kandydaci dołączają także listę z podpisami osób popierających kandydaturę. - Na podstawie doświadczeń lat ubiegłych radzimy kandydatom i kandydatkom, by nie była to minimalna liczba 15 osób popierających, lecz więcej. Kandydaturę poprzeć mogą bowiem także tylko osoby stale zamieszkujące na terenie osiedla, które znajdują się w stałym rejestrze wyborców. – przypomina Andrzej Kubica, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej