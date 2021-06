Chcesz wyrobić paszport? Urząd Wojewódzki będzie czynny dłużej

- Urząd Wojewódzki będzie czynny we wszystkie soboty, począwszy od tej soboty (26 czerwca) do końca lipca, najprawdopodobniej w godzinach od 9.00 do 15.00 - mówi Aleksandra Osman, rzecznik prasowy Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

- Wydłużenie godzin pracy w tym zakresie nastąpi również w dni powszednie – informował ostatnio Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

W przypadku Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu będzie to środa. Do której godziny w tym dniu będzie czynny urząd? Tego jeszcze nie wiadomo, trwają ustalenia w tej sprawie.