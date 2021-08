Chcemy kształcić najlepszych informatyków w Europie

Tworzycie wielki wydział informatyki (jedna informatyka zamiast dotychczasowych trzech działających na trzech różnych wydziałach) – to w sumie aż 12 kierunków w jednym miejscu. Wielka rewolucja. Nie boi się Pan jej? Rewolucje czasami kiepsko się kończą...Nie boję się, bo dla nas to nie jest rewolucja, a jedynie porządkowanie spraw. Liczba wydziałów się nie zmienia – to tylko przesunięcie katedr zajmujących się informatyką i telekomunikacją pomiędzy wydziałami: podstawowych problemów techniki, informatyki i zarządzania oraz elektroniki. Dzieje się tak, bo te kierunki kształcenia, zgodnie z Ustawą 2.0, zostały przypisane do dyscypliny naukowej „informatyka techniczna i telekomunikacja”. Rzecz w tym bowiem, że dzisiaj nie można mówić o dydaktyce na wysokim poziome, a więc wyłącznie o nauczaniu, bez zaawansowanych badań naukowych. Dlatego chcemy mieć wydziały mocno powiązane z dyscyplinami naukowymi (monodyscyplinowe), a więc na nowym wydziale będziemy mieli jedną, a w przyszłości może dwie dyscypliny naukowe.

Proszę też pamiętać, że zgodnie z ustawą podczas ewaluacji nie będą oceniane wydziały (jak do tej pory), ale konkretne dyscypliny naukowe i nasze zmiany w tym kierunku zmierzały. Jednak słusznie pan zauważył, nowo utworzony wydział informatyki i telekomunikacji będzie największy na Politechnice Wrocławskiej – ma mieć aż 8 katedr, a szacowana liczba studentów oscyluje między 4,5 a 5 tysięcy. Znajdzie się tam ponad 300 nauczycieli akademickich, no i będzie 12 kierunków kształcenia, które obejmują cały zakres informatyki i telekomunikacji. One się wzajemnie mocno przenikają. Cała ta zmiana jest bardzo ważna, bo dzisiaj coraz większej roli nabiera interdyscyplinarność, będziemy się więc nawzajem, zarówno w nauczaniu jak i badaniach naukowych, uzupełniali i wspierali.