Ceny polskich malin i czereśni we Wrocławiu mogą przyprawić o zawrót głowy. Odwiedziliśmy wrocławskie targowiska

We Wrocławiu na targowiskach i niektórych przydrożnych straganach kupimy już niemal wszystkie letnie owoce i warzywa. Najbardziej wyczekiwane rarytasy to - jak co roku - truskawki, maliny i borówki, za które często trzeba zapłacić "fortunę". Gigantyczne ceny osiągały w maju czereśnie. Kilogram potrafił kosztować nawet 100 złotych. Czy ceny czereśni spadły?

Przypomnijmy, że sytuacja na rynku owoców, zwłaszcza tych pestkowych, w tym roku jest trudna. Kwietniowe przymrozki mocno wpłynęły tegoroczne zbiory. Plony są niewielkie, a ceny owoców naprawdę wysokie.