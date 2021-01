Były zastępca Jacka Sutryka ujawnia kulisy swojej dymisji i zarządzania Wrocławiem

Decyzja o zdymisjonowaniu Pana, to w moim przekonaniu zemsta Jacka Sutryka za bunt radnych Nowoczesnej i zapowiedź głosowania przeciwko budżetowi miasta na 2021 rok. Jak Jacek Sutryk uzasadnił decyzją o odwołaniu Pana ze stanowiska?

Prezydent zaznaczał, że pozytywnie ocenia naszą współpracę. Oznacza to, że rzeczywiście, decyzja miała charakter czysto polityczny. Chciałbym jednak mocno zaprotestować przeciw wprowadzaniu do samorządu kategorii zemsty. Znamy te kategorie z polityki ogólnopolskiej i chyba wszyscy zgadzamy się, że wprowadzanie ich do spraw lokalnych to szkodliwa tendencja. Bo i za co miała by to być zemsta? Za wnioski do budżetu, które realizują oczekiwania wrocławianek i wrocławian? Za oczekiwanie dialogu i szacunku w samorządzie? Nie można przecież mścić się na radnych za sumienne wykonywanie swojego mandatu, który pochodzi przecież z bezpośrednich wyborów.

Jeżeli zarówno prezydent Sutryk, jak i Pan, pozytywnie oceniliście ponad dwuletnią współpracę, to czy nie wydaje się Panu, że wyborcy poczuli się zagubieni i nie zrozumieli decyzji o dymisji?

Rzeczywiście jest to dla mieszkańców niezrozumiałe. W sprawach związanych z ochroną środowiska i klimatu poczyniliśmy przecież we Wrocławiu w ciągu ostatnich dwóch lat znakomite postępy. Represje na środowisku politycznym, które chce prowadzić dialog o najważniejszych dla Wrocławia sprawach, to zabijanie samorządności jako takiej. Oczekiwanie, że wszystkie propozycje będą bezrefleksyjnie popierane to utopia. Fenomen sukcesu naszego miasta był budowany zawsze w oparciu o szacunek i dialog. Mieszkańcy to pamiętają, są z tego dumni i dlatego wielu z nich czuje się zagubionymi w obecnej sytuacji.

Chciałbym podziękować mojemu środowisku politycznemu za możliwość pełnienia funkcji wiceprezydenta w ostatnich dwóch latach. To dzięki nim mogliśmy zrobić wiele dobrego dla miasta. Jednocześnie winien jestem nie mniejsze podziękowania dla wszystkich moich współpracowników i współpracowniczek w urzędzie miasta. Widziałem, że wszyscy, od referentów po dyrektorów, dawali z siebie absolutne 110 procent zaangażowania. Na szczególne podziękowania zasługują przede wszystkim aktywiści, radni osiedlowi, reprezentanci licznych stowarzyszeń i grup nie formalnych z którymi miałem możliwość pracować ponieważ to właśnie dzięki ich zaangażowaniu i wrażliwości moje działania mogły być bardziej efektywne. Jeszcze raz: serdeczne dzięki!