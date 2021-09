Były wrocławski ksiądz skazany za mowę nienawiści

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście skazał dziś (13 września) Jacka M. i Mateusza G. za ich wypowiedzi podczas marszu zorganizowanego przez narodowców w centrum Wrocławia 11 listopada 2017 roku. Obu uznano winnych szerzenia mowy nienawiści i skazano na prace społeczne.

Były wrocławski ksiądz Jacek M. oskarżony był o to, że „w dniu 11 listopada 2017 roku we Wrocławiu podczas zgromadzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości publicznie znieważał oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych wobec osób narodowości żydowskiej i ukraińskiej, głosząc treści mające na celu wywołanie wrogości, znieważenie i stanowiące groźby wobec tych grup narodowościowych, w szczególności używając sformułowań „to, że synagogi mogą tutaj stać, na naszej polskiej ziemi we Wrocławiu, to że Dutkiewicz i Żydzi mogą się w nich upajać talmudyczną nienawiścią, to jest tylko wynik naszej tolerancji graniczącej z brakiem roztropności”, „tuby propagandowe rodem z tej tuby, która jest obok nas, Żydo- Ukraińca Szechtera zwanego Michnikiem”, „żydowska, marksistowska horda””