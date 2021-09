Były szef prewencji: policja ma problem ze szkoleniami

Dolnośląska policja ma na koncie ostatnio kilka dramatycznych interwencji. Gdyby zdarzyła się taka jedna, można by mówić o wpadce, ale mamy ich kilka z krótkim czasie: Głogów, Lubin, kilka we Wrocławiu. Nie będziemy przesądzać o winie, ale pewne niepokojące wnioski można z tego wysnuć… Co w tym wszystkim nie gra? Rzeczywiście, można się w tym wszystkim dopatrywać różnych rzeczy. Na pewno zawiodły tutaj procedury – być może chodzi o niewłaściwe szkolenie , o przygotowanie policjantów do takich zadań, być może zawinił niewłaściwy dobór środków przymusu bezpośredniego.

Wspomniał Pan od razu, że mogły zawieść zasady szkolenia policjantów. Co Pan ma na myśli?

Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to sytuacja związana z epidemią. Kiedy do niedawna kierowałem wrocławskim oddziałem prewencji, dla każdego z ludzi miałem zarezerwowane 4 obowiązkowe dni szkoleniowe. W tym czasie uczący się policjant nie miał normalnej służby. To wynikało z obowiązujących przepisów, które nakładają obowiązek utrzymania odpowiedniej sprawności fizycznej, właściwego wyszkolenia strzeleckiego itd. Być może zawirowania spowodowane epidemią zakłóciły ten porządek? Nie wykluczam też, że mnogość zadań stawianych policjantom powoduje, że nie wszędzie te szkolenia się odbywają.