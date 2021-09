Byłeś na meczu Śląsk II Wrocław - Zagłębie Lubin? Znajdź siebie na trybunach! (ZDJĘCIA) Piotr Janas

We wtorek druga drużyna Śląska Wrocław, występująca na co dzień w eWinner 2 lidze, przegrała z grającym w ekstraklasie KGHM Zagłębiem Lubin 0:3 w meczu I rundy Fortuna Pucharu Polski. Spotkanie to rozegrano na stadionie przy ul. Oporowskiej, przy sztucznym oświetleniu. Pojawiło się wielu kibiców, był także tzw. Młyn. Byłeś na tym meczu? Znajdź siebie i znajomych na trybunach!