Tancerze, śpiewacy, aktorzy, muzycy i akrobaci z całego świata przyjadą do Wrocławia na festiwal BuskerBus, który rozpocznie się w sobotę (21 sierpnia) i potrwa do niedzieli (22 sierpnia). Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale jeśli spodoba nam się pokaz, zgodnie z tradycją teatrów ulicznych, wrzućmy artystom coś do kapelusza.

Szczegółowy program znajdziecie TUTAJ - KLIK!:

Kto wystąpi w tym roku we Wrocławiu? Zobaczcie, klikając w zdjęcie poniżej: