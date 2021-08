Burze z gradem przejdą nad Wrocławiem. Jest ostrzeżenie meteo [GDZIE JEST BURZA?]

Burze z gradem mogą pojawić się nad Wrocławiem oraz Dolnym Śląskiem po południu w poniedziałek, 2 sierpnia.

"Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - informuje w ostrzeżeniu synoptyczka IMGW Edyta Socha.