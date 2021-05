Burze przechodzą nad Dolnym Śląskiem. Podtopienia po ulewach [GDZIE JEST BURZA]

AKTUALIZACJA

Godz. 21.50

"W powiecie kłodzkim strażacy wyjeżdżali dziś już do około 30 zdarzeń. Na terenie powiatu ząbkowickiego dwie miejscowości: Tarczów i Ciepłowody są zalane praktycznie w całości. Jest tam 21 zastępów straży pożarnej, a jadą kolejne - z powiatu wrocławskiego 5 i z wałbrzyskiego 6" - informuje nas Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej.

Godz. 21.45

Z powodu ulewnego deszczu strażacy ze Strzelina interweniują w rejonie Ziębic. Jedno zgłoszenie dotyczy zalania posesji, drugie - zatkanego przepustu na moście.

Godz. 21

Burzowe chmury dotarły do Wrocławia. Nasi Czytelnicy zgłaszają nam przelotne opady we wschodniej części miasta. Ulewny deszcz spadł za to w miejscowościach położonych tuż pod Wrocławiem - zagrzmiało i mocno popadało w Dobrzykowicach, Kamieńcu Wrocławskim i Nadolicach Wielkich.

Godz. 20.30

We Wrocławiu jest pochmurno, a temperatura spadła do 17 stopni Celsjusza (odczuwalna 14 st. C). Wrażenie chłodu potęguje wiatr. W ciągu ostatniego kwadransa zarejestrowano 423 wyładowania atmosferyczne w promieniu 100 km od Wrocławia, najbliższe- 28,4 km na południowy zachód.