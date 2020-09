Burza we Wrocławiu. Setki interwencji straży. Ostrzeżenie dla regionu [GDZIE JEST BURZA - 5.09.2020]

Do godz. 23.30 we Wrocławiu i wschodniej części Dolnego Śląska spodziewane są burze z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Przed godz. 16 ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia rozszerzono o Wrocław, powiat średzki, trzebnicki i oleśnicki. We Wrocławiu burza zaczęła się chwilę po godz. 16. Największe wichury i ulewy dopiero nadciągają. Strażacy do godz. 17.30 mieli już ponad 200 interwencji - głównie we Wrocławiu, Oławie i Świdnicy.

Aktualizacja godz. 18.40

- Burze powoli od nas odchodzą na wschód - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Jeszcze dwie godziny i będzie po burzach. W tej chwili są między Jelczem a Oławą oraz na południu Kotliny Kłodzkiej. Aktualizacja godz. 18.25

Gigantyczny korek na drodze nr 8 z Kłodzka do Wrocławia. - Między Kłodzkiem a Kobierzycami przy drodze połamane są dziesiątki drzew, przejazd utrudniają leżące wszędzie gałęzie, jest niebezpiecznie, bo połamane konary wiszą nad jezdnią - donosi z trasy nasz dziennikarz Cyprian Dmowski. Aktualizacja godz. 18.15

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia obejmuje już niemal cały Dolny Śląsk. Rozszerzono je m.in. o Legnicą i Jelenią Górę. - Lokalnie obserwuje się burze, którym punktowo towarzyszą dość intensywne opady deszczu 5mm/10min. Możliwa suma opadów w czasie trwania zjawisk burzowych to około 15 mm - poinformował dyżurny synoptyk IMGW. Aktualizacja godz. 18.05

We Wrocławiu i powiecie wrocławskim zgłoszono nam dotąd około 120 interwencji - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl rzecznik wrocławskiej straży pożarnej st. kpt. Tomasz Szwajnos. - To połamane konary drzew, drzewa i podtopienia.

Wrocławskie MPK na razie jeździ bez żądnych problemów - zapewnia nadzór ruchu. Nie ma żądnych uszkodzeń ani awarii. Aktualizacja godz. 18.00

- Mamy mnóstwo zgłoszeń - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl Krzysztof Gielsa ze straży pożarnej w Oławie. - To zalane piwnice i połamane gałęzie. Nikomu nic się nie stało. W akcji usuwania szkód uczestniczą strażacy zawodowi oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych - dodaje. Połamane drzewa blokują kilka ulic w centrum Oławy. Jak wylicza portal Olawa24.pl, blokują m.in. ul. Sportową, 3 Maja, Kutrowskiego i Siedlecką. Olawa24.pl



Aktualizacja godz. 17.30

Dwa samochody zderzyły się na autostradowej obwodnicy Wrocławia przed mostem Rędzińskim (jezdnia w kierunku Bielan i Kudowy). Zablokowany jest prawy i środkowy pas, ruch odbywa się lewym pasem. Są ogromne korki. Jak informują nas czytelnicy, w wypadku uczestniczył m.in. samochód ciągnący naczepę z koniem - ta po zderzeniu przewróciła się na bok.



Aktualizacja godz. 17.20

Dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania Ratownictwa poinformował portal GazetaWroclawska.pl, że do tej pory odebranych zostało już 200 zgłoszeń z całego województwa. - Nie ma informacji o osobach poszkodowanych - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl rzecznik dolnośląskiej straży pożarnej młodszy brygadier Daniel Mucha. Największy problem to przewrócone przez wiatr drzewa i połamane gałęzie, a także zalane piwnice. Najwięcej interwencji jest we Wrocławiu, Oławie i Świdnicy.







Aktualizacja godz. 16.50

Strażacy mają już blisko 100 zgłoszeń o podtopieniach, złamanych drzewach i wypadkach. Czytelnicy informują nas, że w okolicach Strzegomia drzewo spadło na linię kolejową z Wrocławia do Wałbrzycha i Jeleniej Góry - zerwana jest trakcja, pociągi nie jeżdżą w obu kierunkach. Jak informuje PKP PLK, pociągi na tej trasie nie będą kursowały do godz. 18. - rzewoźnicy planują zastępczą komunikację autobusową - zapewniają kolejarze. Powalone drzewo blokuje też tory na trasie Jaworzyna - Strzegom, także tutaj Koleje Dolnośląskie planują zastępczą komunikację. W Kobierzycach drzewo przygniotło samochód osobowy. W Wierzbicach na drodze nr 8 w ulewnym deszczu zderzyły się dwa samochody. Zablokowana jest lokalna droga ze wsi Węgry przez Bogunów do Żórawiny - w Bogunowie drzewo złamało się i spadło na drogę. Zablokowana jest też droga Wrocław - Strzelin w rejonie wsi Śleszów. Aktualizacja godz. 16.10

Burza jest już we Wrocławiu. Niemal w całym mieście solidnie pada. To dopiero pierwsza dziś burza. Druga - większa dopiero nadciąga na Dolny Śląsk z Czech. - Od południowego zachodu zbliża się strefa aktywnych elektrycznie burz. Towarzyszą im punktowo nawalne opady deszczu 10mm/10min, opady gradu oraz silne porywy wiatru. Najsilniejszy zaobserwowany poryw wiatru wyniósł 65 km/h, jednak punktowo mogą wystąpić silniejsze porywy w granicach 75-90 km/h - poinformował o godz. 16 Janusz Zieliński, synoptyk IMGW. Ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami z gradem wydano dla: Wrocławia, powiatu wrocławskiego, powiatu oławskiego, powiatu trzebnickiego, powiatu oleśnickiego, powiatu średzkiego, powiatu strzelińskiego, powiatu świdnickiego, powiatu wałbrzyskiego, powiatu dzierżoniowskiego i powiatu kłodzkiego. Zobacz galerię (38 zdjęć) Nagle zrobiło się czarno. Niesamowite niebo przed burzą we W... Zobacz galerię (38 zdjęć) Aktualizacja godz. 16.00

Oberwanie chmury w okolicach Świdnicy, Strzegomia i Kątów Wrocławskich. Potężna ulewa zmierza do Wrocławia. Kolejne burzowe chmury nadchodzą na Dolny Śląsk z Czech. Aktualizacja godz. 14.00

W okolicach Wrocławia już grzmi. Burza trwa w okolicach powiatu górowskiego i wołowskiego. Zobacz także Jesień i zima 2020/2021. Pogoda długoterminowa na jesień i zimę Pierwsze ostrzeżenie dla wschodniej części Dolnego Śląska wydano już rano.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Krzysztof Salanyk prawdopodobieństwo wystąpienia burz oceniła na 85 procent. Ostrzeżenie dotyczyło wówczas powiatów wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, strzelińskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego, nie obejmowało jeszcze samego Wrocławia. Sprawdź, gdzie jest burza online - radar burzowy

Kolor czerwony na poniższej mapie oznacza miejsca, w których w danym momencie odnotowano wyładowania atmosferyczne, kolor pomarańczowy - takie, w których odnotowano je 10-25 minut temu, a żółty - 25-40 minut temu GDZIE JEST BURZA? OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE DLA POLSKI ONLINE

