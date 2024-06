Burza na Dolnym Śląsku. Z nieba pada duży grad. Odwołano część imprez w regionie, leje w kolejnych powiatach!

Burze na Dolnym Śląsku - AKTUALIZACJA

Godz. 18.00

Dla Wrocławia prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 6 cm. Ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.

Z kolei Meteo Alert-Dolny Śląsk informuje, że Nad Pragą doszło do utworzenia się trzech superkomórek burzowych, które połączyły się tworząc tym samym niewielki układ wielokomórkowy. Burze na swej trasie mogą generować nawalne opady deszczu połączone z bardzo silnymi porywami wiatru oraz opadami gradu o średnicy do kilku centymetrów.

Burze kierują się obecnie nad Dolny Śląsk.