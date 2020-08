Budują nową zajezdnię w Wrocławiu. Co tam będzie? (ZDJĘCIA)

Zajezdnia Wrocław przy ul. Krętej niedługo będzie gotowa. Widać już konstrukcję wszystkich pięter. W najwyższym punkcie niedawno zawisła wiecha, a prace przeniosły się do środka, gdzie trwają prace murarskie i instalacyjne. – Trwa montaż okien i ścianek, więc mieszkania nabierają kształtu. Niedługo rozpoczniemy wykonywanie elewacji. Wszystko jest na dobrej drodze ku temu, aby wczesną wiosną zakończyć budowę, a w połowie roku rozpocząć przekazywanie kluczy – informuje Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Wszystko idzie zgodnie z planem dewelopera, który w 6-piętrowym budynku zaplanował prawie 200 mieszkań o wielkości od 25 do 56 mkw. Do wielu przynależą balkony, a do kilku – ogródki na pierwszym piętrze. Na parterze jest miejsce dla sklepów, restauracji lub innych lokali handlowo-usługowych. Pod budynkiem znajduje się hala garażowa.