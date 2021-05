Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia znów opóźniona. Drogowcy czekają na jedno pozwolenie

Opóźni się zakończenie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Odcinek obwodnicy od ul. Grota Roweckiego do ronda w Iwinach pierwotnie miał być ukończony 28 listopada 2021 r. Jak informuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wykonawca drogi, firma Budimex, od listopada 2020 roku czeka na wydanie najważniejszego pozwolenia potrzebnego do rozpoczęcia prac. Kiedy budowlańcy dostaną od wojewody zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), będą mieli 14 miesięcy na zakończenie tego fragmentu obwodnicy.

DSDiK

Odcinek od ul. Grota Roweckiego do ronda Iwiny będzie miał około 2,5 km długości. Jego budowa ma kosztować 31 mln zł. To fragment wschodniej obwodnicy Wrocławia, która połączy Bielany Wrocławskie, przez rondo na drodze wojewódzkiej 395, Łany z Długołęką. Na razie w latach 2009 - 2015 wybudowano blisko 14-kilometrowy odcinek od Żernik Wrocławskich do Łanów. Cała obwodnica będzie miała prawie 30 km.