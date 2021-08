Budowa dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3 widziana "z lotu ptaka". Trwa żmudne drążenie tuneli [ZDJĘCIA]

Nowe połączenia kolejowe z Wrocławia do Warszawy. Chcą je uruchomić Czesi

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2023 roku.

Tunele powstają w ramach zadania III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km.

Jak możemy przeczytać na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postęp wszystkich prac jest obecnie szacowany na ok. 19 proc. Z kolei roboty przy tunelach są gotowe w 25 proc.

Tunele na S3 - gdzie powstaną?

Fragment, o którym mowa to zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km. Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: jaworskim, wałbrzyskim i kamiennogórskim, na terenach gmin: