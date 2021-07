BSH we Wrocławiu poszukuje ponad 100 pracowników tymczasowych

Dodatkowi pracownicy są potrzebni ze względu na zwiększanie liczby produkowanych urządzeń. BSH rozwija się we Wrocławiu od września 2017 r. Pracownicy BSH korzystają z nowoczesnych narzędzi i urządzeń. Produkcja jest prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, charakterystycznymi dla całej Grupy BSH. Każdy nowo zatrudniony pracownik przejdzie kompleksowe szkolenie, które przygotuje go do pracy na danym stanowisku.

Osoby zatrudnione w BSH tworzą zaawansowane technologicznie AGD globalnych marek Bosch i Siemens. Dla najlepszych pracowników przewidziana jest możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej bezpośrednio z BSH.