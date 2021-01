Brytyjska mutacja koronawirusa we Wrocławiu. Zakażona jest nauczycielka

- Wczoraj otrzymałem informację o drugim przypadku osoby zakażonej mutacją brytyjską. Była to osoba zupełnie niezwiązana z podróżami czy z osobami, które podróżowały do Wielkiej Brytanii. To wskazuje, że mamy tę obecność wirusa już nie tylko bezpośrednio transmitowaną poprzez przyjazd osób czy styk z tymi osobami bezpośredni, ale po prostu ten wirus, trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, jest obecny - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.