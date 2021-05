Brutalne zabójstwo Kristiny. Jest akt oskarżenia, sprawcy grozi dożywocie

Dziewczynka znała 22-letniego wówczas Jakuba. Był studentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, a prywatnie znajomym rodziny dziecka. Krytycznego 13 czerwca 2019 wychodziła ze szkoły. Jakub zabrał ją do samochodu, wywiózł do lasu gdzie zamordował – twierdzi oskarżenie. On sam temu nie przeczy. Podczas wizji lokalnej bardzo dokładnie opowiedział co i jak zrobił. Ślady, zabezpieczone na miejscu zbrodni, potwierdzają opowieść oskarżonego dziś mężczyzny.

Czy Jakub A. był poczytalny?

Prokuratura będzie przekonywać w sądzie, że była to zbrodnia „ze szczególnym okrucieństwem”. Od początku było wiadomo, ze przyczyną śmierci były „liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Przez dwa lata prowadzący w tej sprawie śledztwo uzyskali wiele opinii ekspertów z różnych dziedzin. Wśród nich były aż 43 opinie genetyczne. Przebadano kilkaset śladów biologicznych.

Motyw? Został ustalony ale prokuratura nie wypowiada się w tej sprawie ze względu na dobro matki ofiary okrutnej zbrodni. Śledczy sprawdzali czy Jakub A. był poczytalny. Zdaniem badających go lekarzy tak. Wiedział co robi i miał możliwość kierowania własnym postępowaniem. Stwierdzono u niego zaburzenia osobowości ale nie takie, które powodowałyby, ze nie wiedział co robi. „Polegały na dużym nasileniu wrogości i nienawiści wobec otoczenia” – czytamy w prokuratorskim komunikacie. Zdaniem specjalistów Jakub ma „cechy sadystyczne” oraz „fantazje o dokonywani zabójstw innych ludzi.” Jest bardzo prawdopodobne – twierdzą lekarze, którzy badali Jakuba – że będzie w przyszłości popełniał podobne przestępstwa.