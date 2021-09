Brutalne morderstwo Kristiny z Mrowin. We wtorek rusza proces Jakuba A. z Wrocławia Adrianna Szurman

We wtorek, 21 września 2021, odbędzie się pierwsza rozprawa Jakub A., studenta z Wrocławia, oskarżonego o to, że ze szczególnym okrucieństwem zabił 10-letnią Kristinę z Mrowin. Do zbrodni doszło w 2019 roku.