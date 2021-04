Brązowy medal Śląska - aperitif przed osiemnastką?

Swoim kolegom gratulował także kapitan WKS-u Michał Gabiński. Docenił także klasę rywali. Duży szacunek i gratulacje dla Legii. Ta seria była ciężka. Przeciwnik był bardzo dobry, więc gratulacje także oczywiście dla naszego zespołu. Dla nas od początku najważniejsze było, żeby wygrać ostatni mecz sezonu. To się w dramatycznych okolicznościach udało. Cieszymy się, że po 13 latach do Wrocławia wróciły medale mistrzostw Polski - przyznał Gabiński. Swoich zawodników chwalił także trener Olivier Vidin.

- W naszej szatni panuje określenie, że Stewart to nasz „joker”. Może odpalić za 2 punkty, może odpalić za 35 punktów czy 10, ale rzuci najważniejszą „trójkę” na 0,7 sekundy przed końcem. To fantastyczny zawodnik - chwalił Amerykanina po meczu Aleksander Dziewa.

- To był wyjątkowy sezon dla całej drużyny. Wiedzieliśmy, że tak będzie wyglądał ten ostatni mecz. Trzeci raz graliśmy z Legią na styk. Spotkanie było interesujące dla kibiców i zasłużenie zajęliśmy trzecie miejsce. Gdybyśmy mieli trochę więcej szczęścia, to może gralibyśmy finał - stwierdził Vidin na konferencji. Na więcej nie pozwolili mu jego koszykarze, którzy... gromadnie stawili się na konferencji dla dziennikarzy. Wszyscy szybko poszli dalej świętować z okazałym pucharem.

- Wynikało to ze zmęczenia - tłumaczył swój zespół w krótkiej rozmowie ze sport.tvp.pl. Proszę pamiętać, że najlepiej zagraliśmy w pierwszym meczu. Gdy wychodzisz na parkiet trzy razy w ciągu czterech dni, potem masz trzy dni przerwy i znów jest to samo, to zaczynasz podejmować złe decyzje. Szkoda, bo mogliśmy trochę lepiej to rozegrać. Może zabrakło nam trochę chłodnej głowy? Przede wszystkim zaważyło jednak zmęczenie i brak umiejętności - argumentował.

We Wrocławiu mamy nadzieję, że brąz Śląska to dopiero przygrywka do kolejnego mistrzostwa kraju, na które czekamy już od 2002 roku. Oby tylko tych starań nie zniweczył spór o prawo zarządzania klubem.