Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 8.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (8.09 14:10) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wałbrzych

Wałbrzych ulice: Norwida, de Gaulle'a, Wieniawskiego, Jeżynowa, Lelewela, Kamienna, Lubiechowska, Nowa, Piastów Śląskich, Pogodna, Wyszyńskiego, Robotnicza, Rzeczna, Fabiana, Traktorzystów, Uczniowska, Wesoła, Witosa, Wrocławska, Zdrojowa, Wałbrzych ulice: Długa, Ogrodowa

8.09 od godz. 12:56 do 15:00

Wałbrzych ulice Wrocławska, Nowa, Zdrojowa, Piastów Śląskich

8.09 od godz. 13:57 do 16:00

Wrocław

Wrocław Śródmieście: Pomorska 28.

8.09 od godz. 7:00 do 16:00

Krzeptów: Rakietowa.

8.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Błękitna, Śnieżna od 14a do 22 i od 13 do 25, Główna od 30 do 38 parzyste, Rakietowa od 31 do 117 i od 32 do 116 oraz dz15/1.

8.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Powstańców Śląskich od 96 do 110 parzyste, Wielka od 27 do 31 nieparzyste.

8.09 od godz. 7:00 do 16:00