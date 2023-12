Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 7.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 7.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 7.12 w dolnośląskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim.

Gdzie obecnie (7.12 3:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat kłodzki Szczytna ulice: Zacisze, Kopernika, Ludowa, Kromera, Wolności, Słoneczna, Kossaka, Kochanowskiego, Batorów, Kasprowicza, Polna, Dojazdowa, Kołłątaja, Szpitalna, Złota, Kościelna, Konopnickie; Złotno; Łężyce od 6.12 godz. 21:50 do 7.12 godz. 3:30

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Staniszów, MARMAT.

11.12 od godz. 8:00 do 15:00 Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 20, 22, 24, 26, sklep Ukraiński Smak.

13.12 od godz. 8:00 do 14:00 Wrocław Wrocław Fabryczna: Gielniaka od 30 do 34 parzyste.

7.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Wałbrzyska od 31 do 39 i od 24 do 26a, Kościelna 19 i od 20 do 26.

7.12 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Tymiankowa 3 i od 2 do 20, Węgoborska od 6 do 6g oraz dz.59/5, Kowalska 79a.

7.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Odkrywców dz.2/2 oraz bunkier TOPL.

8.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Szczypiornicka od 1 do 11 i od 2 do 14, Kominiarska od 37 do 87 i od 40 do 90, Pielęgniarska od 1 do 9 i od 2 do 16, Rzemieślnicza od 1 do 11 i od 2 do 24, Grawerska od 87 do 91 i od 80 do 90 oraz dz.4/2, Borowikowa 8.

11.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Kożuchowska od 1 do 9 nieparzyste, Malczewskiego od 1 do 15 i 2.

11.12 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Stoszowska od 11 do 25 nieparzyste, Dolnobrzeska od 63 do 77 i od 112 do 130 oraz dz.14/8, Smolna od 1 do 13 nieparzyste oraz dz.8/4, dz.8/5 i dz.9/1, Ulowa 8, Grzybowa od 1 do 5 i od 2 do 12 oraz dz.2/54, dz.57, dz.2/61 i dz.2/52,53, Inżynierska 56.

12.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Grawerska od 13 do 19 i od 18 do 20 oraz dz.6/7, dz.25/6 i dz.27/3.

12.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Dmowskiego od 3 do 7 i 17a nieparzyste, Żiżki 3.

12.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Wilkszyńska od 55 do 69 i od 58 do 74, Krzelowska od 23 do 45 nieparzyste oraz dz.16/1, dz.16/3, dz.16/5, dz.17/1 i dz.175, Malownicza 2, 5 i 12, Łososiowicka od 13 do 25 i od 4 do 46, Sieroszowicka 4 oraz dz.5/8, dz.5/6 i dz.9/9, Mydlarskiego od 17 do 33 nieparzyste oraz dz.9/3, dz.11/1, dz.11/5, dz.14/6, dz.6/3 i dz.5, Wróblowicka 12 oraz dz.6/13, dz.5/9, dz.6/15,16 i dz.6/5, Mrozowska dz.4/3, Wojnowicka od 1 do 13 nieparzyste.

13.12 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Czechowa, Pawia od 2 do 10 parzyste, Przystankowa od 10 do 18 parzyste, Glebowa 10.

13.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Pomorska od 4 do 8 parzyste, Dubois od 16 do 22 parzyste, 8-go Maja od 56 do 86 parzyste, Dembowskiego od 12 do 16 parzyste.

13.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Rzeszowska od 1 do 41 i od 2 do 42, Małopolska od 37 do 47 i od 40 do 58, Tarnowska od 1 do 17 i od 2 do 20, pl. Ciesielski 4, Przemyska od 1 do 23 i od 2 do 26, Kielecka od 16 do 20 parzyste, Nowosądecka od 1 do 17 i od 2 do 16, Chęcińska od 1 do 19 i od 2 do 20, Dębicka od 2 do 10 i od 17 do 27, Miechowska 15 i od 16 do 40.

14.12 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Pawia od 9 do 27 i od 22 do 30, Żeńców 19, Siewców.

14.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Kromera od 2 do 26 parzyste, Przedwiośnie od 2 do 2b i od 5g do 5f oraz dz.80, dz.63/1, dz.49/2 i dz.50/8.

14.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Traktatowa 1 i od 2 do 10, Muchoborska 2.

15.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Zegadłowicza od 37 do 41a nieparzyste, Wybrzeże Korzeniowskiego od 3 do 13 i od 2 do 12, Trzebnicka od 82 do 90 parzyste, Lekcyjna 7b, od 57 do 59, od 70 do 72 i 96, Bagatela dz.117/1, dz.117/7 i dz.118/9, Redycka od 30 do 32d, Czytankowa dz.330/1, Autostradowa Obwodnica Wrocławia na wysokości Kamieńskiego 291.

15.12 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Sienkiewicza od 35 do 55 nieparzyste, Górnickiego 12, Sępa-Szarzyńskiego 51, Pugeta od 1 do 29 i od 2 do 28.

15.12 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki Bolesławiec, ul. Jana Pawła II od 16 do 20, 29, 31, od 21 do 26, od 27 do 32, 14, 15A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

7.12 od godz. 8:00 do 11:00 Ołobok, od 20 do 27.

7.12 od godz. 8:30 do 13:30 Mierzwin, od 22 do 26D.

7.12 od godz. 9:00 do 14:00 Bolesławiec, ul. Jana Pawła II od 16 do 20, 29, 31, od 21 do 26, od 27 do 32, 14, 15A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

7.12 od godz. 13:00 do 15:00

Gościszów od 1 do 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

7.12 od godz. 16:00 do 18:00 Świętoszów, ul. Różana, Kwiatowa, Internatowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Szkolna, Żagańska, Sosnowa, Wiśniowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

8.12 od godz. 8:00 do 9:30 Wykroty, ul.Kopernika 3A do 38.

8.12 od godz. 9:00 do 13:00 Świętoszów, ul. Różana, Kwiatowa, Internatowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Szkolna, Żagańska, Sosnowa, Wiśniowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

8.12 od godz. 13:00 do 15:00 Gościszów od 1 do 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

8.12 od godz. 16:00 do 18:00 Gościszów od 1 do 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

9.12 od godz. 16:00 do 18:00 Gościszów od 1 do 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

10.12 od godz. 16:00 do 18:00

Rakowice, 37E, 37F.

11.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gościszów od 1 do 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

11.12 od godz. 16:00 do 18:00 Gościszów, 128, od 137 do 140, 145, 148, od 150 do 155, od 160 do 163A, od 175A do 177A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.12 od godz. 8:00 do 9:00 Gościszów, 95C, 96B, 106, 108, od 111 do 111C, od 123 do 129A, od 133 do 133C, usługi kamieniarskie.

12.12 od godz. 8:00 do 17:00 Gościszów, 128, od 137 do 140, 145, 148, od 150 do 155, od 160 do 163A, od 175A do 177A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.12 od godz. 15:00 do 18:00

Gościszów od 1 do 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.12 od godz. 16:00 do 18:00

Gościszów od 1 do 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

13.12 od godz. 16:00 do 18:00 Gościszów od 1 do 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

14.12 od godz. 16:00 do 18:00 Gościszów od 1 do 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

15.12 od godz. 16:00 do 18:00 powiat dzierżoniowski Bielawa ul. Strażacka dz. nr 56/62, 56/63.

8.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat głogowski miejscowości Głogów ulica Piotra Skargi 5 - brak prądu

14.12 od godz. 8:00 do 18:00 powiat jaworski miejscowości Stanisławów nr od 1 do 15- brak prądu

12.12 od godz. 9:00 do 17:00 miejscowości Pomocne numery 44, 46 - brak prądu

13.12 od godz. 9:00 do 17:00

miejscowości Grzegorzów nr 13 - transport ciężarowy Pieniążek - brak prądu

20.12 od godz. 8:00 do 14:00 Pomocne numery 44, 46

20.12 od godz. 9:00 do 17:00 Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kamiennogórski Nowa Białka, Gospodarstwo Rolne oraz Budynek Mieszkalny.

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 Miszkowice, od 4 do 9, od 14 do 27, działki budowlane od 815/1 do 815/8, 155/13, 155/14.

8.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat karkonoski Podgórzyn, Woskar, Mitex.

7.12 od godz. 8:00 do 10:00 Podgórzyn, ul. Ogrodowa 1, 2, 3, 4, 16, Zielona 2, 5, 6, 8, Żołnierska 47 do 87, Chłodna, Widokowa, Sosnowa.

7.12 od godz. 8:00 do 16:00

Staniszów, ul. Witosza 2, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, od 5 do 29, 23 , Pałac Na wodzie, Tartak, Pod Staniszówką, Nad Lutynką - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

11.12 od godz. 8:00 do 9:00

Radomierz, od 1 do 13.

11.12 od godz. 8:00 do 15:00 Staniszów, ul. Witosza 2, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, od 5 do 29, 23 , Pałac Na wodzie, Tartak, Pod Staniszówką, Nad Lutynką - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

11.12 od godz. 14:00 do 16:00 Karpacz, ul. Strażacka 1, 2.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 Siedlęcin, ul. Ogrodowa od 18 do 24, od 28 do 33 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

13.12 od godz. 8:00 do 10:00 Szklarska Poręba, ul. Żeromskiego 4, 17, place budów.

13.12 od godz. 9:00 do 16:00 Siedlęcin, ul. Ogrodowa od 18 do 24, od 28 do 33 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

13.12 od godz. 12:00 do 14:00

powiat kłodzki Kłodzko ulice: Warty parzyste od 40 do 72, Graniczna 2, Dz. nr. AR_4.14, AR_6.52

7.12 od godz. 8:00 do 13:00 Trzy elektrownie fotowoltaiczne w Przygórzu

11.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat legnicki miejscowości Krajów suszarnia zbożowa - brak prądu

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Gniewomierz nr 85, 89, 105, 120, 120a - brak prądu

13.12 od godz. 8:00 do 15:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Stankowice, od 109 do 121, Sucha, Ośrodek Wypoczynkowy Czocha w miejscowości Sucha, Gospodarstwo Rolne w miejscowości Sucha.

7.12 od godz. 8:00 do 16:00

Szyszkowa, od 23 do 66E.

7.12 od godz. 8:30 do 13:30 Kościelniki Dolne, od 1 do 3.

11.12 od godz. 8:30 do 13:30

Kościelnik, od 46 do 56B, od 84 do 84A.

12.12 od godz. 8:30 do 13:30 Kościelnik, od 46 do 49A , od 84 do 84A.

13.12 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński miejscowości Krzeczyn Mały 9A - brak prądu

7.12 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Miłoradzice numery 73C, 73D - brak prądu

11.12 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Chróstnik - numery 1A, 1B, 1D, 1E, 3A, 3B, 5A, 5B, 5C, 5D, 6B, działka 438 - brak prądu

12.12 od godz. 8:00 do 18:00 miejscowości Chróstnik - numery: 13A, 13B, 13C, 14A, działka 447/6, 447/8 - brak prądu

14.12 od godz. 7:30 do 10:00 miejscowości Chróstnik -numer: 13E; działka 549/1, 572 - brak prądu

14.12 od godz. 7:30 do 16:30

powiat lwówecki Proszówka, działka budowlana 404/2.

8.12 od godz. 9:00 do 16:00 Mirsk, ul. Sikorskiego, Bohaterów znad Nysy, Plac Wolności od 22 do 15, Betleja, Ogrodowa 6, Prosta - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.12 od godz. 8:00 do 10:00 Mirsk, ul. Sikorskiego, Bohaterów znad Nysy, Plac Wolności od 22 do 15, Betleja, Ogrodowa 6, Prosta - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

12.12 od godz. 14:00 do 16:00 powiat milicki Sędraszyce dz. 151/5, dz. 151/8 i działki przyległe. Gm. Cieszków.

7.12 od godz. 8:00 do 12:00 Pierstnica 2i, 2h, działka 589/6, 378/6, budynki byłego PGR, gmina Krośnice.

7.12 od godz. 8:30 do 14:00

Milicz ul. Trzebnicka – Leśna dz. 32/1.

12.12 od godz. 8:00 do 12:00

Krośnice ul. Parkowa 11-17 nieparzyste, Bank Spółdzielczy, Szkoła Podstawowa, Sklep Spar, Sklep Dino, Wiśniowa, Śliczna, Sosnowa, Lipowa, Sportowa i działki przyległe.

12.12 od godz. 8:00 do 9:00 Krośnice ul. Kasztanowa 15-23 nieparzyste, dz. 210/6, dz. 209/4, Parkowa 11-17 nieparzyste, Wiśniowa 1-13a,b i działki przyległe.

12.12 od godz. 8:00 do 17:00 Krośnice ul. Parkowa 11-17 nieparzyste, Bank Spółdzielczy, Szkoła Podstawowa, Sklep Spar, Sklep Dino, Wiśniowa, Śliczna, Sosnowa, Lipowa, Sportowa i działki przyległe.

12.12 od godz. 15:00 do 17:00 Bukowice od nr 13 do 19 i działki przyległe. Gm. Krośnice.

13.12 od godz. 8:00 do 12:00 Krośnice ul. Kasztanowa 15-23 nieparzyste, dz. 210/6, dz. 209/4, Parkowa 11-17 nieparzyste, Wiśniowa 1-13a,b i działki przyległe.

13.12 od godz. 8:00 do 17:00 Krośnice ul. Parkowa 11-17 nieparzyste, Bank Spółdzielczy, Szkoła Podstawowa, Sklep Spar, Sklep Dino, Wiśniowa, Śliczna, Sosnowa, Lipowa, Sportowa i działki przyległe.

13.12 od godz. 8:00 do 9:00

Krośnice ul. Parkowa 11-17 nieparzyste, Bank Spółdzielczy, Szkoła Podstawowa, Sklep Spar, Sklep Dino, Wiśniowa, Śliczna, Sosnowa, Lipowa, Sportowa i działki przyległe.

13.12 od godz. 15:00 do 17:00 Koruszka od nr 45 do 49, dz. 282/1, dz. 372/4 i działki przyległe. Gm. Milicz.

15.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat oleśnicki Twardogóra ul. Młyńska , Wielkopolska 6, Brzozowa, Sosnowa 12, 14, 19.

7.12 od godz. 8:00 do 11:00 Dobrzykowice ul. Jagodowa 16-23, Orzechowa i dz. Przyległe Gm. Czernica

7.12 od godz. 8:00 do 12:00

Smardzów ul. Kwarcowa, Turkusowa, Przepompownia Ścieków i dz. Przyległe Gm. Oleśnica

7.12 od godz. 8:00 do 9:00 Twardogóra ul. Jadwigi, Długa 5A, 4, 4A, Partyzantów 5, 7. 7.12 od godz. 12:30 do 15:00 Smardzów ul. Kwarcowa, Turkusowa, Przepompownia Ścieków i dz. Przyległe Gm. Oleśnica

7.12 od godz. 15:15 do 16:00

Twardogóra ul. Oleśnicka nieparzyste 3-27A, 8C, Norwida 2, 6, nieparzyste 1-11

8.12 od godz. 8:00 do 10:30 Oleśnica ul. Wrocławska 38, 38A, 40, Mikołajczyka, Dobroszycka 1-4, dz. 47/7 i dz. Przyległe Gm. Oleśnica 8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Twardogóra ul. Poznańska, Paderewskiego 8, Pl. Kolejowy 14, Spółdzielnia GS.

8.12 od godz. 11:30 do 14:30 Brzezina 1-12 i dz. Przyległe Gm. Twardogóra

11.12 od godz. 8:00 do 12:00 Oleśnica ul. Wrocławska 29-35, 38,38A,40, Mikołajczyka, Dobroszycka 1-4, dz.47/7, Targowa, Nowowiejska 1 i dz. Przyległe Gm. Oleśnica

11.12 od godz. 8:00 do 16:00 Nowa Wieś Goszczańska 20-24A, dz. 38 i dz. przyległe Gm. Twardogóra 12.12 od godz. 7:00 do 15:00 Smardzów ul. Wrocławska od nr 8 do 24, Opałowa, Złota, Srebrna dz. 50/13 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

12.12 od godz. 9:00 do 15:00

Goszcz ul. Stokrotek, Konopnickiej, Badury, Rybacka, Wiśniowa, Korfantego od nr 15 do 22. Gm. Twardogóra.

13.12 od godz. 8:00 do 14:00 Oleśnica ul. Wrocławska od nr 29 do 35, Targowa, Nowowiejska 1 i działki przyległe.

13.12 od godz. 8:00 do 16:00 Twardogóra ul. B. Chrobrego 2, 34, H. Wiernego 1, 3, Rzemieślnicza, Wrocławska 67-warsztat, Kilińskiego.

14.12 od godz. 8:00 do 11:00

Miodary dz. 78/6, 78/7, oraz Miodary 32B, 32C, 35 i 36. Gm. Dobroszyce.

14.12 od godz. 8:00 do 14:00 Dobrzeń od nr 26 do 33A, działki 118, 66/2. Gm. Dobroszyce.

14.12 od godz. 8:00 do 14:00 Twardogóra ul. Norwida 24, Boczna 1, 3, 5, 7, 47, dz. 10/1, Stolarska 2, Mickiewicza 33 i działki przyległe.

14.12 od godz. 12:30 do 14:30

Nowa Wieś Goszczańska od nr 1 do 4, od nr 38 do 46A i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

15.12 od godz. 7:00 do 15:00 Ostrowina dz. 50/5, dz. 461, dz. 118. Gm. Oleśnica.

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat oławski Osiek: od numeru 11 do 40, od 63 do 91, od 118 do 129, 130, 132, 136, 138, Kościół, Poczta, OSP oraz obręb działek numer 701/6.

7.12 od godz. 7:00 do 20:00 Osiek: od numeru 11 do 40, od 63 do 91, od 118 do 129, 130, 132, 136, 138, Kościół, Poczta, OSP oraz obręb działek numer 701/6. 8.12 od godz. 7:00 do 20:00 Jankowice: od numeru 8 do 45 oraz ul. Kasztanowa, Sportowa 14, 11.12 od godz. 7:00 do 16:00

Godzikowice: od numeru 1 do 8A oraz od 110 do 119.

12.12 od godz. 7:00 do 16:00 Bolechów: od numer 5 do 34.

12.12 od godz. 7:00 do 16:00 Oława: ul. Głowackiego, Kopernika, Krótka, Rynek, Kościuszki, Brzeska, Browarna, pl. Piłsudskiego 27, 27a, 28, pl. Zamkowy 5.

13.12 od godz. 7:00 do 16:00 Łęg ul. Polna od nr 1 do 10, 12, 12A 14, 16, oraz dz. 79/2, 80/1, 80/2, 88/1, 89/3, 161, Spacerowa, Wrocławska, Spokojna, Jelcz ul. Kolonijna od nr 1 do 3, Wrocławska od nr 86 do 98 parzyste. Gm. Jelcz-Laskowice.

14.12 od godz. 8:00 do 10:00

Jelcz-Laskowice ul. Kolonijna 18, Kukułcza 1, 2A, 4, 8, dz. 3/18, 5/2, 13/1, 16, 21, 32, 34, Zachodnia dz. 27/1, Wrocławska 37, od nr 47 do 83 nieparzyste, 60, od nr 68 do 84 parzyste, dz. 3.7, 4.4, 4.5, 4.7, Kukułcza, ul. Zachodnia dz. 27/1.

14.12 od godz. 8:00 do 10:00

Łęg ul. Polna od nr 1 do 10, 12, 12A 14, 16, oraz dz. 79/2, 80/1, 80/2, 88/1, 89/3, 161, Spacerowa, Wrocławska, Spokojna, Jelcz ul. Kolonijna od nr 1 do 3, Wrocławska od nr 86 do 98 parzyste. Gm. Jelcz-Laskowice.

14.12 od godz. 13:00 do 14:30 Jelcz-Laskowice ul. Kolonijna 18, Kukułcza 1, 2A, 4, 8, dz. 3/18, 5/2, 13/1, 16, 21, 32, 34, Zachodnia dz. 27/1, Wrocławska 37, od nr 47 do 83 nieparzyste, 60, od nr 68 do 84 parzyste, dz. 3.7, 4.4, 4.5, 4.7, Kukułcza, ul. Zachodnia dz. 27/1.

14.12 od godz. 13:00 do 14:30 Jelcz-Laskowice ul. Oławska 85, dz. 19.

15.12 od godz. 8:00 do 11:30 Chwałowice ul. Rysia, Lisia, Niedźwiedzia, Melodyjna i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

15.12 od godz. 12:00 do 15:00

powiat trzebnicki Bychowo 30-50

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 Ujeździec Wielki 28; 56-69; Polna 1.

7.12 od godz. 9:00 do 17:00 Morzęcin Wielki 35, 36, Wielka Lipa/Osola dz. 211.

8.12 od godz. 9:00 do 13:00 Domanowice 1-26; 64-67; dz. 419/2, 475, 472/3, 435/2, 407, 494/1, 494/2, 411/2, 415/1.

11.12 od godz. 8:00 do 12:00 Domanowice 2b, 2c.

11.12 od godz. 12:00 do 15:00

Kanice/Jaźwiny.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 Jaźwiny-Kanice 28-38, ul. Brzozowa, Dębowa.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 Czachowo.

13.12 od godz. 8:00 do 14:00 Malin ul. Główna, Polna, Słoneczna, Parkowa, Floretowa.

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 Kaszyce Milickie 33, 37b, 37c, 37d, dz. 182/15. 14.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wałbrzyski Czarny Bór ul. Boczna działki 284/1, 285/26, 285-10.

7.12 od godz. 9:00 do 12:00 Mieroszów ul.: Kopernika 20a, 16, 17, 23, 24, 25, 16a, 17a, 25b, Wysoka 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1a, 8, 9, 4a, Polna, Powstańców 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1a, 2a, 3a, 6a, 3, 5, 8, 9a, Leśna 1, 2, 3, Kościelna kaplica.

8.12 od godz. 9:00 do 11:00 Niedźwiedzica działki 71/20, 77/22, 77/21, 77/25, 71/11, 71/8, 70/10, 70/11.

8.12 od godz. 9:00 do 16:00 Czarny Bór ul.: Kolejowa działka 307/4, 1/4 wysypisko śmieci, Krótka 1, 2, 2A, 3, 4, Polna 7, 9, 11, 13A, 13B, 15, 17, 7A, 8A, 8B, 9A, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 21A, 25C, 27A, Malinowa działka 624/1, Główna 45, 47, 51, 53, 45A, 49A, 49B, 45, 47, 51, 53, 45A, 49A, 49B, warsztat, Wałbrzyska 1 przepompownia.

11.12 od godz. 8:00 do 10:00

Czarny Bór ul.: Kolejowa działka 307/4, 1/4 wysypisko śmieci.

11.12 od godz. 10:00 do 17:00 Czarny Bór ul.: Kolejowa działka 307/4, 1/4 wysypisko śmieci.

12.12 od godz. 8:00 do 17:00 Grzmiąca ul. Turystyczna działka 200/30

12.12 od godz. 9:00 do 16:00

powiat wołowski Węglewo

11.12 od godz. 9:00 do 16:00 Lipnica 175, Piotroniowice 52, 53, 205-233; dz. 135; 171; 107; 169; 168. Pompownia ścieków (dz. 34/35).

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 Boraszyn

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wrocławski Pełcznica: ul. Wietrzna i Zefirowa.

7.12 od godz. 7:00 do 16:00 Rzeplin, Szukalice

7.12 od godz. 7:00 do 16:00 Kiełczów ul. Leśna 1-13, dz.551, Ogrodowa 13-17A, Wiosenna 1-5,8,10 i dz. Przyległe Gm. Długołęka

7.12 od godz. 8:00 do 15:00

Kotowice: Podwalna od 43 do 51 i od 92 do 94 oraz dz.205/2, dz.205/4, dz.261/3 i dz.243, Ogrodowa dz.243.

8.12 od godz. 7:00 do 16:00 Radwanice: Słoneczna, Wrocławska 2b, Tęczowa od 1 do 11 nieparzyste oraz dz.992, dz.991, dz.962 i dz.961, Pogodna od 1 do 13 i od 16 do 24.

8.12 od godz. 7:00 do 16:00 Zacharzyce: Kościuszki od 1 do 11a i od 2 do 4, Robotnicza od 1 do 3 i od 2 do 4a, Jarzębinowa.

8.12 od godz. 7:00 do 16:00 Mokronos Górny: ul. Klonowa 8.12 od godz. 7:00 do 16:00 Mokry Dwór: Cmentarna dz.234/9.

11.12 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Wrocławskie: Polna dz.302/5, Dębowa dz.63 i dz.65/6.

11.12 od godz. 7:00 do 16:00

Dobrzykowice ul. Krótka i działki przyległe. Gm. Czernica.

11.12 od godz. 8:00 do 12:00 Wojnowice ul. Akacjowa od nr 4 do 8, 25, dz. 262/2, Jodłowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

11.12 od godz. 12:00 do 15:00

Wysoka: Malinowa od 2 do 6 i od 9 do 13, Lipowa od 8 do 16 parzyste, Jeżynowa 8 oraz dz.45/77, Chabrowa dz.45/115 i dz.45/136.

12.12 od godz. 7:00 do 16:00 Gądów: ul. Sąsiedzka oraz obręb działek numer 43/6

13.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wojnowice ul. Akacjowa 4, 6, 8, 18, dz. 262, Jodłowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

14.12 od godz. 9:00 do 15:00 powiat złotoryjski miejscowości Złotoryja Sklep Biedronka ulica Hoża - brak prądu

11.12 od godz. 13:00 do 15:30

powiat średzki Gałów: ul. Słoneczna i wszystkie do nich przyległe

7.12 od godz. 7:00 do 16:00 Wilczków

8.12 od godz. 7:00 do 16:00 Kostomłoty: ul. Sportowa, Jesionowa, Akacjowa, Wrocławska, Ślężna, Polna, Wąska, Krótka,

8.12 od godz. 7:00 do 16:00 Błonie: ul. Piaskowa,

11.12 od godz. 7:00 do 16:00 Źródła: ul. Piaskowa,

11.12 od godz. 7:00 do 16:00 Księginice: ul. Odrzańska, Dębowa.

12.12 od godz. 7:00 do 16:00 Malczyce: ul. Środkowa.

13.12 od godz. 7:00 do 16:00 Mrozów: ul. Wiśniowa

14.12 od godz. 7:00 do 16:00 Kokorzyce: ul. Osiedlowa i wszystkie do niej przyległe

14.12 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Boleścin dz. nr 236/9.

11.12 od godz. 9:00 do 16:00 Lutomia Górna od nr 60 do nr 73, od nr 123 do nr 137 oraz dz. nr 123 i dz. nr 653/3.

12.12 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

