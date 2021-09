Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 5.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (5.09 15:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat lwówecki

Pławna Dolna

5.09 od godz. 14:38 do 15:45

powiat oławski

Bryłówek, Bryłów, Jaworów, Kłosów

5.09 od godz. 12:06 do 20:15

powiat wrocławski

ul. Główna

5.09 od godz. 13:49 do 18:00

powiat świdnicki

Strzegom ulice Kopalniana, Górnicza, Wydobywcza, Jeleniogórska, Milenijna, Wałbrzyska

5.09 od godz. 8:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Wczasowa od 5 do 10, Agnieszkowska od 5 do 15, Narciarska, Michałowicka od 23 do 30, Myśliwska 1.

8.09 od godz. 9:00 do 10:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Karkonowska, Wałbrzych ulica: Beethovena

6.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wałbrzych ulice: Grzybowa działki 68/2, 68/9, 68/32, 68/33, 68/13.

9.09 od godz. 9:00 do 16:00