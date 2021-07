Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 5.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (5.07 10:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Elsnera 2, 5, Moniuszki 6, 7, 45A, Hydrofornia - chwilowe przerwy w dostawach energii elektrycznej.

5.07 od godz. 7:38 do 15:30

Wrocław

Wrocław Stare Miasto: pl. Uniwersytecki 15b.

5.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Plenerowa od 4 do 26 i od 5 do 27.

5.07 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

RAKOWICE, od 1 do 11, od 24 A do 31. BOŻEJOWICE, od 2 do 17.

5.07 od godz. 9:30 do 12:30

powiat głogowski

Głogów ul Orbitalna 15, 17, 19

5.07 od godz. 8:00 do 16:00

Głogów ul Orbitalna 11, 13

5.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat jaworski

Męcinka dz.184/10

5.07 od godz. 9:00 do 16:00