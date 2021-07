Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 29.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

JELENIA GÓRA, ul. Agnieszkowska od 1 do 4, Wczasowa 2, Michałowicka od 1 do 27, Saneczkowa. 29.07 od godz. 11:00 do 14:30

Wrocław Psie Pole: Szafranowa od 7 do 11 i od 2 do 10, Pawłowicka od 33 do 33a nieparzyste. 2.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Rybnicka od 68 do 76 parzyste. 30.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Boczna od 1 do 19 i od 6 do 18. 29.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Braniborska od 38 do 40 parzyste. 29.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Redycka od 90 do 134 parzyste oraz dz.6, Starościńska, Ałunowa, Bierutowska od 41 do 45 nieparzyste, Kiełczowska od 28 do 32 i od 41 do 45, Sobieskiego 3b, Przy Torze od 1 do 5 nieparzyste. 3.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Wojszycka od 15 do 19 nieparzyste, Ołtaszyńska od 2 do 32 parzyste, Malinowa od 6 do 8 parzyste, Czeremchowa od 4 do 6 parzyste, Ożynowa od 30 do 48 parzyste, Stajenna od 2 do 6 parzyste, Wyścigowa od 56e do 56f parzyste.

3.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Szanieckiego od 11 do 31 i od 12a do 30.

3.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

GIERAŁTÓW, od 1 do 15, od 151 do 154.

2.08 od godz. 9:00 do 13:00

NOWOGRODZIEC, ul. Zielona od 21 do 22.

3.08 od godz. 9:00 do 11:00

CHOŚCISZOWICE.

4.08 od godz. 9:00 do 12:00

powiat dzierżoniowski

Łagiewniki ul. Cukrownicza, Konopnickiej 15, 17, 18, Witosa 8, 10, 12, 14, 16, 18, Jedności Narodowej 40A, 41, 42, 43, 44, 59, 60, 61, Truskawkowa, Poziomkowa.

30.07 od godz. 7:00 do 16:00