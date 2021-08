Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 27.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (27.08 13:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

JELENIA GÓRA, ul. Powstańców Śląskich, Hurtownia Omega, Zakład Kamieniarski - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.08 od godz. 8:00 do 14:30

Wrocław

Wrocław Śródmieście: Brodatego od 6-do 10 parzyste, Rydygiera 30.

27.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Chrząstawska od 1 do 33 i od 2 do 34.

27.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

BOLESŁAWIEC, ul. Parkowa od 1 do 11, Cicha od 18 do 21, Bielska od 6 do 18 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.08 od godz. 8:00 do 14:00

RAKOWICE.

27.08 od godz. 12:44 do 13:15

powiat dzierżoniowski

Włóki 135, 138/1, 138/2 i 145/9.

27.08 od godz. 8:00 do 14:00