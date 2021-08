Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 26.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (26.08 7:09) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Psie Pole: Czarnuszkowa 14, Gorczycowa dz. 22/1, Kaparowa od 22 do 24 parzyste.

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Strączkowa od 38-do 40 i od 43 do 49, Jarzynowa 32 i 34, Gałczyńskiego od 30 do 38 parzyste, Grota Roweckiego od 137 do 143 i 160.

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat oławski

Oława ul. Szyszkowa 5, Poziomkowa 30

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat strzeliński

Piotrowice

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

Edwardów.

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

Brochocinek

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat wrocławski

Bielany Wrocławskie: Przestrzenna.

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

Szukalice obręb działek numer 54/43

26.08 od godz. 7:00 do 16:00