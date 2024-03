Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 26.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Kraszowice, 14B, od 16 do 23, sklep Lewiatan, Kolonia Śliszów 1. 26.03 od godz. 9:00 do 15:00

Jelenia Góra, ul. Wzgórze Wandy parzyste od 8 do 30, nieparzyste 13, 17, 19, od 25 do 37. 28.03 od godz. 8:00 do 14:00

Szklarska Poręba, ul. 1-go Maja 32, 34, 36, 36A, 37, 37A, 38, 40, 44, 53 do 53C, Okrzei 7, Mała 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 8 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. 27.03 od godz. 8:00 do 10:00

Szklarska Poręba, ul. 1-go Maja 32, 34, 36, 36A, 37, 37A, 38, 40, 44, 53 do 53C, Okrzei 7, Mała 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 8 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. 27.03 od godz. 17:00 do 19:00

Jałowiec, od 16 do 29A, 40, 41, 42, 44, 45, 51. 28.03 od godz. 8:30 do 13:30

Jałowiec, od 16 do 29A, 40, 41, 42, 44, 45, 51. 27.03 od godz. 8:30 do 13:30

Jałowiec, od 16 do 24. 26.03 od godz. 8:30 do 13:30

Ścinawka Górna od 36 do 45 oraz działki 404/81, 404/84, 404/82, 398/3 27.03 od godz. 9:00 do 14:00

Grzybów gmina Ścinawa numery: od 1 do 11, działki nr 482, 482/7, obiekty byłego PGR ( cała wieś ) - brak prądu 27.03 od godz. 8:00 do 18:00

Grzybów gmina Ścinawa numery: od 1 do 11, działki nr 482, 482/7, obiekty byłego PGR ( cała wieś ) 27.03 od godz. 8:00 do 18:00

Stara Huta od nr 9 do 15, 16A, 45. Gm. Krośnice. 27.03 od godz. 8:30 do 14:00

Kotliska, od 69 do 110, przepompownia. 26.03 od godz. 9:00 do 14:00

Wróbliniec od nr 12 do 23, Górale 1 i działki przyległe. Gm. Milicz. 4.04 od godz. 8:00 do 9:00

Wróbliniec od nr 12 do 23, Górale 1 i działki przyległe. Gm. Milicz. 3.04 od godz. 15:00 do 17:00

Wróbliniec od nr 1 do 10, 24 i działki przyległe. Gm. Milicz. 3.04 od godz. 9:00 do 16:00

Wróbliniec od nr 12 do 23, Górale 1 i działki przyległe. Gm. Milicz. 3.04 od godz. 8:00 do 9:00

Krośnice ul. Wiśniowa, Brzozowa, Śliczna, Kasztanowa, Sosnowa, Parkowa od nr 1 do 47, Lipowa 3a, Szkolna od nr 1 do 5 i działki przyległe. Gm. Milicz. 27.03 od godz. 12:00 do 14:30

Wróbliniec od nr 1 do 10, 24 i działki przyległe. Gm. Milicz. 4.04 od godz. 9:00 do 16:00

Milicz ul. Armii Krajowej od nr 5 do 16, Szkoła Podstawowa, Biedronka, Kościuszki od nr 1 do 23, Policja, Grota Roweckiego od nr 1 do 15 nieparzyste, nr 2 Szkoła Liceum , Przychodnia Zdrowia, Grunwaldzka od nr 7 do 13, 16 i działki przyległe. 4.04 od godz. 8:00 do 17:00

Oleśnica u. Lelewela, Słoneczna od nr 17 do 21, Krzywoustego od nr 12 do 15D, od nr 70 do 75, Józefa Poniatowskiego 4CDE, 6B, od nr 18 do 28 parzyste, Sudoła od nr 3 do 7, od nr 13 do 18, od nr 33 do 40B, Narutowicza, Armii Krajowej 5, 6, Lwowska 31. 26.03 od godz. 7:00 do 9:00

Wróbliniec od nr 12 do 23, Górale 1 i działki przyległe. Gm. Milicz. 4.04 od godz. 15:00 do 17:00

Oleśnica u. Lelewela, Słoneczna od nr 17 do 21, Krzywoustego od nr 12 do 15D, od nr 70 do 75, Józefa Poniatowskiego 4CDE, 6B, od nr 18 do 28 parzyste, Sudoła od nr 3 do 7, od nr 13 do 18, od nr 33 do 40B, Narutowicza, Armii Krajowej 5, 6, Lwowska 31. 26.03 od godz. 14:00 do 15:00

Oleśnica ul. Kopernika od nr 14 do 14L i działki przyległe. 26.03 od godz. 11:30 do 15:00

Spalice ul. Świerkowa, Dębowa 28, 32, dz. 250/2, Sosnowa, Jodłowa od nr 10 do 26. Gm. Oleśnica. 26.03 od godz. 8:00 do 14:00

Bierutów ul. Młyńska, Kościelna, Mickiewicza od nr 8 do 28A, Boisko, Szkoła Ponadgimnazjalna i działki przyległe. 26.03 od godz. 8:00 do 11:00

Siekierowice od nr 63 do 74C i działki przyległe. Gm. Dobroszyce. 28.03 od godz. 11:30 do 15:00

Oleśnica ul. Kopernika dz. 193/9, Spalice ul. Wierzbowa, Cisowa, Orzechowa od nr 1 do 14, 16, Warszawska od nr 16 do 40, dz. 412/4, Jodłowa, Świerkowa, Sosnowa, Dębowa od nr 1 do 32, dz. 250/2, Bukowa, Wrzosowa 8G,H,I,J,M. 3.04 od godz. 8:30 do 10:30

Wabienice od nr 47 do 51 i działki przyległe. Gm. Bierutów. 3.04 od godz. 8:00 do 11:00

Marcinkowice: ul. Jaworowa od numeru 2 do 8, ul. Spółdzielcza od numeru 33 do 36. 28.03 od godz. 7:00 do 16:00

Dąbrowa od nr 42 do 144, dz. 242/2 i działki przyległe. Gm. Twardogóra. 3.04 od godz. 11:30 do 15:00

Piekary ul. Główna od nr 11 do 23, Średnia 10a. Gm. Jelcz-Laskowice. 28.03 od godz. 8:30 do 14:00

Piekary ul. Górna od nr 1 do 7c, działka 104/5. Gm. Jelcz-Laskowice. 4.04 od godz. 10:00 do 12:30

Kątna ul. Leśna od nr 18 do 47, Lawendowa, Ogrodowa, Spokojna od nr 9 do 18, dz. 98/2, Sportowa od nr 10 do 26, 32, dz. 108/3, 108/4, Pogodna 29. Gm. Długołęka. 27.03 od godz. 8:00 do 14:00

Chrząstawa Wielka ul. Spokojna od nr 7 do 11, Cicha, Pogodna od nr 1 do 5 i działki przyległe. Gm. Czernica. 27.03 od godz. 8:00 do 14:00

Chrząstawa Mała ul. Lipowa, Akacjowa od nr 44 do 52, dz. 283/53 i działki przyległe. Gm. Czernica. 27.03 od godz. 12:00 do 15:00

Długołęka ul. Wiejska od nr 59 do 64, Biedronka, Wrocławska 52, Serwisowa, dz. 130/2, dz. 131/7 i działki przyległe. 3.04 od godz. 8:00 do 13:00

Kiełczówek ul. Parkowa od nr 7 do 9C i działki przyległe. Gm. Długołęka. 28.03 od godz. 8:00 do 14:00

Oleśniczka od nr 16 do 41 oraz Oleśniczka dz. 106, 122/2, 175/4, 249/3-6. Gm. Długołęka.

3.04 od godz. 8:00 do 14:00

Kiełczów ul. Wilczycka dz. 335/4, od nr 40 do 48, od nr 83 do 95, Srebrna od nr 1 do 11, Miodowa i działki przyległe. Wilczyce ul. Sosnowa, Złota, Rubinowa, Wrocławska 27A, od nr 35 do 36K, od nr 55 do 75 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wojnowice ul. Szczere Pole, Główna 21a, 25, 27, Pałac, Poprzeczna 7, 9, 18, Ogrodowa 1, 3, 5, Czereśniowa 1, 2, 5, 11, 13, od nr 4 do 24c parzyste, działka 208/3. Gm. Czernica.

3.04 od godz. 8:30 do 14:00

Szczodre ul. Modrzewiowa, Klonowa, Słoneczna, Bratkowa, Różana, Kwiatowa, Liliowa, Tulipanowa, Makowa, Trzebnicka od nr 8 do 10, od nr 12 do 18, Klonowa od nr 1 do 11 nieparzyste, 2, 14, Zakrzowska 12, 14. Gm. Długołęka.

4.04 od godz. 8:00 do 9:30