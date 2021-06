Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 24.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (24.06 11:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Krzyki: Krakowska od 125 do 133 nieparzyste „Surmet”.

24.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Śremska od 6 do 10 parzyste, Meliorancka od 7 do 21 nieparzyste.

24.06 od godz. 7:00 do 16:00

powiat dzierżoniowski

Pieszyce ulice: Bielawska działki nr: 444/2, 444/3 i 444/6.

24.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat głogowski

Głogów ul G. Morcinka 8 segment C

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

ST-812-6 - Biechów elektrownia biogazowa

24.06 od godz. 8:00 do 20:00

powiat karkonoski

SCHRONISKO SZRNICA.

24.06 od godz. 8:30 do 15:00

powiat kłodzki

Włodowice od 67 do 100 i dz. 23/2 - odbiorcy będą zasilani z agregatu prądotwórczego

24.06 od godz. 7:30 do 16:30