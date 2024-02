Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 21.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 21.02? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 21.02 w dolnośląskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim.

Gdzie obecnie (21.02 21:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław Wrocław, ulice: Sudecka, Sztabowa, Wiśniowa, Pocztowa i przyległe

21.02 od godz. 16:12 do 21:15

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Wiejska, Letnia, Jordana, Karłowicza, Kolberga, Market LIDL, Pawilon Handlowy Społem - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.02 od godz. 8:00 do 10:00 Jelenia Góra, ul. Wiejska, Letnia, Jordana, Karłowicza, Kolberga, Market LIDL, Pawilon Handlowy Społem - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.02 od godz. 11:00 do 14:00 Legnica miejscowości Legnica ul. Wrocławska - Firma Bud TECH - brak prądu

24.02 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Legnica ul. Warsa nr 37, 39, 52, 54 -brak prądu

27.02 od godz. 7:00 do 15:00

miejscowości Legnica Garaże przy ul. Sudeckie - brak prądu

27.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wałbrzych Wałbrzych ul. Truskawkowa działki 265/25, 265/27, 265/32, 265/37.

23.02 od godz. 9:00 do 16:00 Wrocław Wrocław Fabryczna: Gałowska od 19 do 23 i od 14 do 22, Rajska od 65 do 77 i 58, Kamiennogórska od 1 do 7 i 10 oraz dz.47/1 i dz.39, Kosmonautów dz.36 i dz.56/1.

22.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Karmelkowa od 81 do 89 nieparzyste, Klasztorna od 19 do 41 nieparzyste,, Smardzowska, Wierzyńskiego.

22.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Wesoła 1.

23.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Piwnika-Ponurego od 48 do 84 parzyste, Wilczkowska, Pedagogiczna od 1 do 19 i od 2 do 18, Bratysławska od 7 do 27 i od 12 do 20, Siedzikówny od 15 do 57 i od 22 do 50, Brzuchowicka od 9 do 31 nieparzyste, Charkowska od 1 do 9 nieparzyste, Odesska od 1 do 17 nieparzyste, Sewastopolska od 2 do 10 parzyste, Omska od 1 do 15 nieparzyste, Wołgogradzka od 2 do 10 parzyste, Ryska od 1 do 15 nieparzyste, Kurska od 2 do 6 parzyste, Motykówny od 1 do 39 i od 2 do 28, Belgradzka od 1 do 31 i od 2 do 70, Okulickiego 2, Lublańska od 1 do 3 nieparzyste, Sarajewska od 1 do 13 i od 2 do 14, Zagrzebska od 1 do 11 i od 2 do 14, Dubrownicka od 1 do 39 nieparzyste, Irkucka 5 i od 12 do 18 oraz dz.102/43, Bora-Komorowskiego od 69 do 73 nieparzyste.

23.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Mickiewicza od 39 do 55 i 58, Jezierskiego od 1 do 3 i od 2 do 14.

23.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Piastowska od 21 do 37 nieparzyste, Reja od 23 do 29 nieparzyste.

26.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Wilcza od 1 do 17 nieparzyste, Krakowska od 116 do 126 parzyste, dz.12 i dz.13.

26.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Świstackiego 13, Prądzyńskiego 49 i od 32 do 36.

27.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Olszewskiego od 34 do 38 parzyste, Piramowicza od 1 do 15 i od 2 do 14, Curie-Skłodowskiej od 83 do 91 nieparzyste, Wybrzeże Wyspiańskiego od 37 do 39 nieparzyste.

27.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Meliorancka od 52 do 64 i od 63 do 67 oraz dz.8/2.

27.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Aleja Pracy od 7 do 25a nieparzyste.

27.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Ćwiczebna od 1 do 9.

28.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Chmurna od 31 do 43 i od 12 do 30, Koreańska od 39 do 89 i od 40 do 70, Filipińska od 1 do 23 i od 2 do 18, Woskowa od 1 do 27 i od 2 do 30, Uzbecka od 7 do 11 nieparzyste i dz.32/1/2.

28.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Olszewskiego od 34 do 38 parzyste, Piramowicza od 1 do 15 i od 2 do 14.

28.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Koszykarska od 1 do 35 i od 6 do 28 , Rękodzielnicza 1, Augustowska od 61 do 89 i od 36 do 86, Reszelska od 2 do 16 parzyste, Ostródzka 44c, 44d, 44e, Pasłęcka od 3 do 11 i od 4 do 12, Sadownicza od 41 do 59 nieparzyste.

29.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Starodębowa 13.

29.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Świdnicka 53.

29.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Olszewskiego od 34 do 38 parzyste, Piramowicza od 1 do 15 i od 2 do 14.

29.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Sieroszowicka dz.6/3 i dz.5/3, Wróblowicka, Inżynierska od 51 do 79 i od 54 do 66, Aleja Pracy od 27a do 27f, Zagony od 7 do 45a i od 2 do 28, Stryjska od 9 do 13, od 20 do 22 i od 93 do 109, Trawowa od 1 do 11 i od 2 do 10, Krzemieniecka od 93 do 137 i od 122 do 132, Stanisławowska od 31 do 69 i od 38 do 68, Pińska od 1 do 13 nieparzyste.

1.03 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki Bolesławiec, ul. Kościuszki - PKN Orlen S.A. Terminal paliw. - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.02 od godz. 8:00 do 14:00 Bolesławiec, ul. Staroszkolna 25A, 25B, 29A, 29B - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.02 od godz. 8:00 do 15:00 Bolesławiec, ul. Staroszkolna 28.

26.02 od godz. 8:30 do 13:30

Buczek - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.02 od godz. 8:30 do 10:00 Golnice - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.02 od godz. 9:00 do 11:00 Golnice - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.02 od godz. 11:00 do 14:00 Buczek - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.02 od godz. 13:30 do 15:00 powiat dzierżoniowski Słupice: ul. Świętojańska, Krajobrazowa, Słowiańska, Leśna oraz obręb działek numer 662, 623.

23.02 od godz. 7:00 do 16:00

powiat głogowski miejscowości Brzeg Głogowski od nr 9 do 105, szkoła, hydrofornia, przepompownia, dz. 329, 330, 331, 332, pompownia PST-4- brak prądu

23.02 od godz. 12:00 do 20:00 miejscowości Ruszowice dz. 355/6; 355/8, S-354/7 - brak prądu

27.02 od godz. 7:00 do 17:00 powiat jaworski Małuszów 33A

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Zębowice numery 23A, 25A- brak prądu

27.02 od godz. 8:00 do 15:00 Lipa.

27.02 od godz. 9:00 do 11:00 Lipa, 81, od 85 do 102, Muchówek - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.02 od godz. 8:00 do 10:00 Lipa, od 29 do 84, od 103 do 126 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.02 od godz. 8:00 do 10:00 Lipa, od 76 do 80, 82, 83.

28.02 od godz. 8:30 do 18:00

Lipa, 81, od 85 do 102, Muchówek - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.02 od godz. 18:00 do 20:00 Lipa, od 29 do 84, od 103 do 126 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.02 od godz. 18:00 do 20:00

Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kamiennogórski Czarnów, 26, 28, 29, 30, 31, 40, Pisarzowice od 145 do 148, Wyciąg - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

22.02 od godz. 8:00 do 10:00 Czarnów, 26, 28, 29, 30, 31, 40, Pisarzowice od 145 do 148, Wyciąg - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

22.02 od godz. 8:00 do 15:00 Czarnów, 26, 28, 29, 30, 31, 40, Pisarzowice od 145 do 148, Wyciąg - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

22.02 od godz. 13:00 do 15:00

Kamienna Góra, ul. Okrzei.

27.02 od godz. 8:00 do 12:00 Kamienna Góra, ul. Katowicka, Legnicka, Mała od 1 do 23, Ptasia, Wałbrzyska.

28.02 od godz. 8:00 do 11:00 powiat karkonoski Karpacz, ul. Kolejowa 3 Muzeum Zabawek, Biblioteka Miejska.

26.02 od godz. 8:30 do 13:30 Karpacz, ul. Mickiewicza 2.

27.02 od godz. 8:30 do 13:30 powiat kłodzki Międzygórze ulice: Śnieżna, Pocztowa 1, 2, 3, 4

22.02 od godz. 9:00 do 14:00 Długopole Górne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,14, 32

23.02 od godz. 8:00 do 14:00

23.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gołogłowy od 31 do 41, Ścinawica 48, Ścinawica działka 8/1 - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego

23.02 od godz. 8:00 do 14:00

Lutynia 1, 1a, 1b, 1d, 1e, 1g, 1f, 1h, 1l , 1k, 1l, 1ł,1m, 1n

26.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat legnicki miejscowości Racimierz, Biskupice - Oczyszczalnia, Legnickie Pole - Wodociągi - brak prądu

22.02 od godz. 9:00 do 17:00

Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Jałowiec, od 42 do 45, 51.

22.02 od godz. 8:30 do 13:30 Jałowiec, od 42 do 45, 51.

23.02 od godz. 8:30 do 13:30 Biedrzychowice, od 40 do 42, od 64 do 78, od 102 do 119.

26.02 od godz. 8:30 do 13:00 Lubań, ul. Leśna od 52 do 57, Rzeczna od 1 do 5, Aleja Niepodległości od 21 do 23.

26.02 od godz. 8:30 do 13:30

Krzewie Małe, od 18 do 33.

27.02 od godz. 8:30 do 13:30 Krzewie Małe, od 18 do 33.

28.02 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński miejscowości Lubin ul. Norwida numer 27, 29 - brak prądu

22.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Obora - ul. Chabrowa: nr 11, 11 od A do E, 13, 13 od A do E - brak prądu

27.02 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowości Miroszowice ul. Makowa dz.162/95 - brak prądu

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 powiat lwówecki Włodzice Małe, od 1 do 9, od 25 do 32, Oczyszczalnia ścieków, działka budowlana 128/2.

22.02 od godz. 9:00 do 15:00 powiat milicki Police, Żeleźniki. Gm. Krośnice.

23.02 od godz. 8:00 do 10:00

Dziewiętlin Leśniczówka, Dziewiętlin, Dziewiętlin Park, Świebodów, Lasowice Borówiana.

23.02 od godz. 11:00 do 12:30 Duchowa 47, przepompownia ścieków, Wąbnice 1 i działki przyległe.

23.02 od godz. 13:00 do 15:00 Wąbnice 1, dz. 3/1, dz. 99/4, dz. 96 (wieża telekomunikacji) oraz Duchowo 47.

26.02 od godz. 8:00 do 9:00

Wąbnice 1, dz. 3/1, dz. 99/4, dz. 96 (wieża telekomunikacji) oraz Duchowo 47.

26.02 od godz. 18:00 do 19:00 Milicz ul. Składowa 2 Urząd Skarbowy, dz. 10/4, dz. 5/3 i działki przyległe.

27.02 od godz. 8:00 do 17:00 Wąbnice 1, dz. 3/1, dz. 99/4, dz. 96 (wieża telekomunikacji) oraz Duchowo 47.

27.02 od godz. 8:00 do 9:00 Stara Huta od nr 9 do 15, 16A, 45. Gm. Krośnice.

27.02 od godz. 8:30 do 14:00

Wąbnice 1, dz. 3/1, dz. 99/4, dz. 96 (wieża telekomunikacji) oraz Duchowo 47.

27.02 od godz. 18:00 do 19:00 Wąbnice 1, dz. 3/1, dz. 99/4, dz. 96 (wieża telekomunikacji) oraz Duchowo 47.

28.02 od godz. 8:00 do 9:00 Wąbnice 1, dz. 3/1, dz. 99/4, dz. 96 (wieża telekomunikacji) oraz Duchowo 47.

28.02 od godz. 18:00 do 19:00 Wąbnice 1, dz. 3/1, dz. 99/4, dz. 96 (wieża telekomunikacji) oraz Duchowo 47.

29.02 od godz. 8:00 do 9:00 Wąbnice 1, dz. 3/1, dz. 99/4, dz. 96 (wieża telekomunikacji) oraz Duchowo 47.

29.02 od godz. 18:00 do 19:00 Kaszowo od nr 13 do 20M, dz. 213/20,22,23, dz. 203/8 i działki przyległe. Gm. Milicz.

1.03 od godz. 8:00 do 11:00 Sławoszowice ul. 3-go Maja 39, 41 i działki przyległe. Gm. Milicz.

1.03 od godz. 8:00 do 13:00

Wszewilki ul. Cyprysowa, Lawendowa, Wrzosowa, Kalinowa i działki przyległe. Gm. Milicz.

1.03 od godz. 11:30 do 15:00 powiat oleśnicki Brzezinka od nr 1 do 6B, 13, 13a, 13B, 13C. Gm. Oleśnica.

22.02 od godz. 8:00 do 14:00

Będzin, Pajęczak, Droździęcin, Zakrzów, Drągówek. Gm. Twardogóra.

23.02 od godz. 8:00 do 10:00 Ligota Wielka 12A,C; 11P,S,T,U; 10I,J,P,R,S,W; 7E, oraz Ligota Wielka dz. 86/6, 88/12, 89/9, 416/4, 481/13. Gm. Oleśnica.

23.02 od godz. 8:00 do 14:00 Sokołowice od nr 92 do 100. Gm. Oleśnica.

26.02 od godz. 8:00 do 14:00 Bierutów ul. Kościelna, Zamkowa, Plac Kościelny, Boisko i działki przyległe.

26.02 od godz. 9:00 do 16:00 Boguszyce od nr 82 do 90, dz. 207/4 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

27.02 od godz. 8:00 do 14:00

Sokołowice od nr 92 do 100. Gm. Oleśnica.

27.02 od godz. 8:00 do 14:00 Ligota Polska od nr 1 do 1N i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

27.02 od godz. 9:00 do 13:00 Sokołowice od nr 92 do 100. Gm. Oleśnica.

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 Oleśnica Wądoły dz. 25 i działki przyległe.

28.02 od godz. 10:00 do 13:00 Świniary 2, 3, 4, dz. 88/1. Gm. Twardogóra.

1.03 od godz. 8:30 do 14:00 powiat oławski Bystrzyca: ul. Lipowa 29, 27a, 27, 27b oraz obręb działek numer 1512

22.02 od godz. 7:00 do 16:00 Jelcz-Laskowice, ul. Oławska od nr 223 do 271 nieparzyste, od nr 220 do 244 parzyste, Ogrodowa od nr 4 do 18 parzyste 1, 1A, 3, 5, 9, 11, oraz ul. Ogrodowa dz. 66/1, 45, Odrzańska 1, 2.

22.02 od godz. 8:00 do 14:30

Jelcz-Laskowice, ul. Oławska od nr 51 do 61 nieparzyste, od nr 66 do 72 parzyste, Sowia 2, 4, Bożka 39, 41, 47, 49.

22.02 od godz. 8:00 do 14:30

Marcinkowice ul. Spacerowa 46D, oraz obręb działek numer 164/10, 164/7.

26.02 od godz. 7:00 do 16:00 Godzikowice: od numeru 20 do 82, ul. Ogrodowa 16, obręb działek numer 211

27.02 od godz. 7:00 do 16:00 Jelcz-Laskowice ul. Bożka 11, 13, 38, Drzewieckiego od nr 1 do 9 nieparzyste, Bryły od nr 1 do 11 nieparzyste.

27.02 od godz. 9:00 do 14:00 Ścinawa: obręb działek numer 5/8.

28.02 od godz. 7:00 do 16:00 Stanowice

28.02 od godz. 7:00 do 18:00 Kopalina ul. Leśna 11, dz. 154/3 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

28.02 od godz. 8:00 do 14:00

Oława: ul. Sikorskiego 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 13A, ul. Nowodojazdowa, Rzemieślnicza, Różana

29.02 od godz. 7:00 do 16:00 Marcinkowice: ul. Sportowa od numeru 1 do 29, od 36 do 40A, ul. Wiśniowa

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Osiek: od numeru 133 do 139, od 41 do 63, 127, 127a, 128, 131, 132 oraz obręb działek numer 357/4, 401, 360.

19.03 od godz. 7:00 do 16:00 Bystrzyca: ul. Boczna, Generała Józefa Bema, Kasztanowa, Sportowa, Tadeusza Kościuszki od numeru 104 do 107H, Stefana Czarneckiego, Stefana Batorego od numeru 22 do 36 oraz obręb działek numer 173/2.

20.03 od godz. 7:00 do 16:00 powiat polkowicki miejscowości Czerńczyce -brak prądu

22.02 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Żabice HODROL 52 - brak prądu

28.02 od godz. 8:00 do 17:00

powiat strzeliński Bryłówek

22.02 od godz. 7:00 do 16:00

Strzelin: ul. Borowska, Zaułek 2, 4, 6.

22.02 od godz. 7:00 do 18:00 Bryłówek

23.02 od godz. 7:00 do 16:00 Jaksin: Wodociągi, ZUW

23.02 od godz. 7:00 do 16:00 Zielenice nr 27, 28, 29, 59.

23.02 od godz. 7:00 do 16:00 Piotrowice

26.02 od godz. 7:00 do 16:00 Kuropatnik: ul. Strzelińska 68, 70 oraz obręb działek numer 448/48, 49, 678.

26.02 od godz. 7:00 do 16:00 Strzelin: ul. Wrocławska działka 134/1 SKLEP DINO.

27.02 od godz. 7:00 do 16:00 Mańczyce, Stogi

27.02 od godz. 7:00 do 16:00 Uniszów

28.02 od godz. 7:00 do 19:00 Gębczyce: 28, 28a, 28b, 28c, 28d, 28e, 28F, 28G.

29.02 od godz. 7:00 do 16:00

Biedrzychów obręb działek numer 79.

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 Podgaj

18.03 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Górowo.

22.02 od godz. 7:30 do 9:00 Malin ul. Prosta, Lubczykowa, Piłkarska, Leszczynowa, Laskowa, Wrzosowa, Główna.

22.02 od godz. 12:00 do 14:30 Górowo.

22.02 od godz. 16:00 do 17:00 Górowo.

23.02 od godz. 7:30 do 9:00 Żmigród Powiatowy Zespół Szkół ul. Willowa 5, Polna, Ogrodowa, Willowa Zk dz. 1/34.

23.02 od godz. 8:30 do 11:00 Bagno ul. Orkiszowa, Jaglana, Pszenna, Gryczana dz. nr 133/2, działki 30; 22/4-5, 22/3, 360/16-17, 360/9-10, 360/20-21, 360/22, Sezamkowa, Szałwiowa, Miętowa, Ziołowa od 55 do 96.

23.02 od godz. 9:00 do 13:00 Powidzko.

23.02 od godz. 12:00 do 14:30 Górowo.

23.02 od godz. 16:00 do 17:00

Żmigród ul. Obornicka, Willowa, 1-go Maja, Wrocławska, Komisariat Policji, dz. 20/14-15, Ogrodowa, Krasickiego, Polna.

26.02 od godz. 8:00 do 9:00 Ujeździec Wielki 28; 56-69; Polna 1

26.02 od godz. 9:00 do 12:00 Szewce ul. Kwiatowa, Irysowa, Liliowa, Torowa, Kolejowa, Długa.

26.02 od godz. 9:00 do 12:00 Gatka

26.02 od godz. 12:00 do 15:00 Żmigród ul. Obornicka, Willowa, 1-go Maja, Wrocławska, Komisariat Policji, dz. 20/14-15, Ogrodowa, Krasickiego, Polna.

26.02 od godz. 14:00 do 16:00 Gatka.

27.02 od godz. 9:00 do 12:00 Kobylice ul. Porzeczkowa 18, dz. 266/102.

27.02 od godz. 9:00 do 15:00 Ujeździec Wielki 28; 56-69; Polna 1.

27.02 od godz. 9:00 do 17:00 Ujeździec Wielki 28; 56-69; Polna 1

28.02 od godz. 9:00 do 12:00

Malin ul. Główna, Polna, Słoneczna, Parkowa, Floretowa, Bociania, Wspólna, Wiśniowa, Stawowa, Jaśminowa.

28.02 od godz. 11:00 do 15:00 Gatka

28.02 od godz. 12:00 do 15:00 powiat wałbrzyski Dziećmorowice ul.: Bystrzycka 35, 37, 41, 45, 47, 51, 56, 58, 60, 64, 68, 70, 60a, działka 240, Sienkiewicza 1.

22.02 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wołowski maszt Żerkówek Centertel.

22.02 od godz. 8:30 do 11:00 Mikorzyce 11a (dz.18)

22.02 od godz. 9:00 do 16:00 Mikorzyce 11a ( dz.18 )

23.02 od godz. 9:00 do 16:00 Głębowice 33a, 61, dz. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2.

26.02 od godz. 8:30 do 11:00 Wołów Koszarowa, Kołłątaja, Zwycięstwa 3, 5, 79, 11-31; Stara, Chemiczna, Reja, Rynek 5-20, Poznańska 13, 15, 17, 23, 25, 27.

26.02 od godz. 12:00 do 14:30

Pełczyn PGR.

27.02 od godz. 7:30 do 9:00 Pełczyn PGR.

27.02 od godz. 13:00 do 15:00 Brzeg Dolny ul. Urazka 32-47, Odrzańska, Rolnicza, Stawowa, Kręta.

28.02 od godz. 7:30 do 9:00 Brzeg Dolny ul. Urazka 32-47, Odrzańska, Rolnicza, Stawowa, Kręta.

28.02 od godz. 13:00 do 15:00 powiat wrocławski Św. Katarzyna: Łąkowa od 50 do 56 parzyste.

22.02 od godz. 7:00 do 16:00 Jordanów Śląski: ul. Nad zalewem, Frezjowa, Metali Szlachetnych, Platynowa, Złota, Srebrna, Palladowa, Morelowa, Nefrytowa, Perłowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Szafirowa, Rubinowa, Diamentowa, Bursztynowa, Leśna, Lawendowa, Suchowicka, Kręta, Kombatantów, Szkolna od skrzyżowania z Suchowicką w stronę Popowic.

22.02 od godz. 7:00 do 16:00 Domaszczyn ul. Wierzbowa od nr 59 do 59J i działki przyległe. Gm. Długołęka.

22.02 od godz. 8:00 do 14:00

Radwanice: Pogodna od 1 do 13 i od 16 do 24, Tęczowa od 1 do 11 nieparzyste.

23.02 od godz. 7:00 do 16:00 Przemiłów

23.02 od godz. 7:00 do 16:00 Łozina ul. Topolowa, Lipowa, Klonowa, Oleśnicka 8 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

23.02 od godz. 8:00 do 12:00 Śliwice ul. Magnoliowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

23.02 od godz. 8:00 do 14:00 Milejowice 1A - Monar.

26.02 od godz. 7:00 do 16:00 Sulęcin: Wierzbowa, Kasztanowa, Akacjowa od 19 do 27 nieparzyste oraz dz.93/4.

26.02 od godz. 7:00 do 16:00 Żórawina: ul. Aleja Niepodległości 69/2, 74/4, 77, 77/5, 77/8, 76/8, 78/9, 78/10

26.02 od godz. 7:00 do 16:00 Tyniec nad Ślęzą: ul. Spadochroniarzy

26.02 od godz. 7:00 do 18:00

Krzeptów ul. Kameliowa oraz obręb działek numer 47/1

26.02 od godz. 7:00 do 18:00 Pełcznica od Kościoła w kierunku Kątów i Wszemiłowic.

26.02 od godz. 8:00 do 13:00 Iwiny: Kościuszki 57 oraz dz.224/1.

27.02 od godz. 7:00 do 16:00 Pełcznica: od numeru 10 i 23 wzwyż, ul. Prosta.

27.02 od godz. 7:00 do 18:00 Kozłów

27.02 od godz. 8:00 do 11:00 Pełcznica: od Kościoła w kierunku Kątów Wrocławskich, Wszemiłowic.

27.02 od godz. 9:00 do 13:00 Kozłów

27.02 od godz. 15:00 do 18:00 Groblice: Pogodna od 10 do 10b oraz dz.122/10.

28.02 od godz. 7:00 do 16:00 Węgry: 33 oraz obręb działek numer 1002/2, 150/9, 152/7,8

28.02 od godz. 7:00 do 16:00 Pełcznica: od Kościoła w kierunku Kątów Wrocławskich, Wszemiłowic.

28.02 od godz. 9:00 do 13:00

Święta Katarzyna: Orla, Kolejowa od 1 do 25 i od 18 do 32, Polna od 1 do 3 nieparzyste.

29.02 od godz. 7:00 do 16:00 Maniów Wielki

29.02 od godz. 7:00 do 16:00 Mirków ul. Gazowa, Makowa, Irysowa, Łąkowa, Kwiatowa, Modra, Azaliowa, Kalinowa, Kiełczowska od nr 1 do 26E, Poziomkowa 5b, dz. 390/2. Gm. Długołęka.

29.02 od godz. 8:00 do 14:00 Mirków, ul. Makowa, Azaliowa, Wrzosowa, Kiełczowska od nr 1 o 26E. Gm. Długołęka.

29.02 od godz. 8:00 do 14:00 Zacharzyce: Aleja Róż, Kwiatowa 3 oraz dz.141/6, Kościuszki od 14 do 18 parzyste.

1.03 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zgorzelecki Bierna, 87, od 89 do 91, Radzimów Górny 39.

22.02 od godz. 8:00 do 16:00

Zawidów, ul. Wierzbowa 3, 3/1, 8, 10, 12, 14, 16, działka budowlana 300/1, Graniczna Sklep DINO.

26.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat ząbkowicki Kamieniec Ząbkowicki ul Bolesława Chrobrego dz. nr 977

22.02 od godz. 7:45 do 15:00 Ziębice ul Wałowa numer 13. 17, 19, 20, 23, 25, działka numer 243/3, 243/1

23.02 od godz. 7:45 do 15:00 Tarnów- cały.

28.02 od godz. 9:00 do 14:00 powiat średzki Lutynia: ul. Wrzosowa

23.02 od godz. 7:00 do 16:00 Gałówek: Parkowa, Sosnowa, Leśna, Lipowa i wszystkie do nich przyległe

26.02 od godz. 7:00 do 16:00 Wilkszyn: ul. Gradowa, Topolowa, Konwaliowa, Jarzębinowa, Jesionowa i wszystkie do nich przyległe

29.02 od godz. 7:00 do 16:00 miejscowości Lusina numery 28; od 41 do 44, od 56 do 66, od 69 do 76, 90 -brak prądu

29.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Lasek od nr 1 do 17- brak prądu

1.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat świdnicki Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Stachowiczki.

22.02 od godz. 8:00 do 11:00 Strzegom ul. Wałbrzyska od nr 11 do 29, R-Gnitecki, R-Wilk.

22.02 od godz. 8:00 do 18:00 Strzegom ul. Wałbrzyska od nr 11 do 29, R-Gnitecki, R-Wilk, R-Morstone, R-PLT, R- KAM-TRANS.

22.02 od godz. 9:00 do 13:00 Lutomia Dolna od 14 do 37 i od 65 do 106.

22.02 od godz. 10:00 do 14:00 Świdnica ul. Ludwika Zamenhofa 47 (Przychodnia zdrowia Eskulap)

24.02 od godz. 9:00 do 12:00 Strzegom ul. Armii Krajowej dz. nr. 570/1, dz. nr. 782, dz. nr. 803.

26.02 od godz. 8:00 do 14:00

Pastuchów, Czechy

27.02 od godz. 8:00 do 10:00 Świdnica ul. Kliczkowska 53 - ODLEWNIA Świdnica Sp. z o. o.

27.02 od godz. 8:00 do 14:00

Pastuchów ulica Wyzwolenia od 1 do 11, od 2 do 12 oraz działka 515/4, ul. Krótka, ulica Ogrodowa, ulica Polna - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

27.02 od godz. 8:00 do 17:00 Pastuchów ulica Stawowa od 5 do 7

27.02 od godz. 9:00 do 15:00 Pastuchów, Czechy

27.02 od godz. 14:00 do 17:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

