Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 20.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (20.09 10:14) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Maślicka od 91 do 111 i od 70 do 108, Ostródzka od 7 do 41 i od 8 do 40 oraz dz.32/2, Pasieczna od 24 do 28 parzyste.

20.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Wierzbowa od 6 do 10, od 7 do 11, 24 oraz 24 garaże, Mennicza 20 Hala Maszyn.

20.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław ulica Długa 50 do 56 i długa dz. 1;12

20.09 od godz. 9:31 do 14:30

powiat dzierżoniowski

Dobrocin ulice: Kościuszki, Ogrodowa,

20.09 od godz. 8:58 do 11:00

powiat karkonoski

Zachełmie

od 19.09 godz. 21:56 do 20.09 godz. 11:00

ZACHEŁMIE, 16B, 17, 18, 18A, 18C, 49, 50, 51, 52, 53, 54A, 62, 66, 69, 73A, domki letniskowe.

20.09 od godz. 7:16 do 14:00