Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 19.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Wrocław Fabryczna: Paniowicka od 19 do 27 nieparzyste. 22.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Drukarska od 2 do 8 parzyste, Wojszycka od 15 do 19 nieparzyste, Ołtaszyńska od 2 do 32 parzyste, Malinowa od 6 do 8 parzyste, Czeremchowa od 4 do 6 parzyste, Ożynowa od 30 do 48 parzyste, Stajenna od 2 do 6 parzyste, Wyścigowa od 56e do 56f parzyste. 21.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Miarki od 14 do 22 parzyste. 21.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Skwierzyńska od 30 do 50 i od 37 do 39, Mokrzańska od 33 do 39 nieparzyste. 21.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Pochyła od 8 do 10 parzyste, Zdrowa od 2 do 20 i 17, Szpitalna od 2 do 6 i 3, Grabiszyńska od 73 do 89 i 78. 25.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Sępa-Szarzyńskiego od 62 do 72 parzyste. 25.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Krakowska od 125 do 133 nieparzyste „Surmet”. 24.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Śremska od 6 do 10 parzyste, Meliorancka od 7 do 21 nieparzyste. 24.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Trakcyjna od 1 do 29 nieparzyste, Malinowskiego od 16 do 20 parzyste. 23.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Opatowicka od 6 do 20 i od 7 do 41, Goetla od 7 do 17 nieparzyste. 22.06 od godz. 7:00 do 16:00

Głogów ul G. Morcinka 8 segment C 24.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielawa ulice: Ceglana od nr 2 do 7, Rolna od nr 1 do 14. 21.06 od godz. 9:00 do 15:00

Kamienica od 1 do 17 22.06 od godz. 8:00 do 15:00

Bożków od 1 do 18, Święcko, Święcko-Huberek, Gorzuchów 22.06 od godz. 8:00 do 13:00

Młynowiec od 1 do 11 21.06 od godz. 8:00 do 15:00

Idzików od 22 do 83 i Dz. nr 11/2, 117, 207/7, 215, 218/1, 218/2, 232, 284/4, 305/2, 310/2, 311, 312, 560 19.06 od godz. 9:00 do 14:00

KOPANIEC, 114 do 128. 22.06 od godz. 8:00 do 14:00

PIECHOWICE, ul. Wolska, Piastów od 42 do 60, Stroma. 21.06 od godz. 8:00 do 14:00

Lasówka 3, 5, 5a, 5b, 10, 10a, 12, 14, 17, 18, 20, 21d, 22, 22a, 26,27, 27a, 30, 31 i od 33 do 36b i 38, 38a, 40, 41, 41a i od 43 do 45 i od 48 do 51a i 56, 59, 66b, 67a i Dz. nr. 2/1, 2/6, 2/5, 2/10, 5/2, 30/37, 32/7, 65, 70/21, 70/22, 70/33, 73/5, 73/7, 74, 269/4, 275/6, 275/26, 275/28, 275/31 24.06 od godz. 8:30 do 14:00

Włodowice od 67 do 100 i dz. 23/2 - odbiorcy będą zasilani z agregatu prądotwórczego 24.06 od godz. 7:30 do 16:30

Włodowice od 67 do 100 i dz. 23/2 - odbiorcy będą zasilani z agregatu prądotwórczego

25.06 od godz. 7:30 do 16:30

Polanica Zdrój ulice: Graniczna od 4 do 10, Kościuszki 18, 18a, 20, 24, Reymonta od 1 do 10, Starkówek od 29 do 31 i Dz. 9/2, 355/6, 1310/2, 1310/3, 1456/1, Stary Wielisław 188, 188a, 189

25.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat lubański

BIEDRZYCHOWICE, od 1 do 38, od 44 do 64, od 81 do 86, 101, od 87 do 100, 106, od 120 do 162 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00

GRABISZYCE ŚREDNIE, od 1 do 19, od 118 do 120, od 142 do 143.

22.06 od godz. 8:30 do 13:30