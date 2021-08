Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 18.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (18.08 10:08) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Śródmieście: Kochanowskiego od 77 do 93 nieparzyste, Na Końcu od 1 do 3 i od 2 do 4.

18.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Opatowicka od 125 do 129 i od 134 do 138.

18.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Podróżnicza od 35 do 43 i od 34-do 36, Beniowskiego 5.

18.08 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki

BOLESŁAWIEC, ul. Bazaltowa, Kamienna, Zabobrze od 125 do 135, 180, 182, od 189 do 190.

18.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat głogowski

ST-812-6 - Biechów elektrownia biogazowa

18.08 od godz. 8:00 do 20:00

powiat jaworski

Jawor ul. Paderewskiego 12

18.08 od godz. 9:00 do 15:00